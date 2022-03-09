【食品供應】政府指蔬菜批發價持續回落　活豬活雞供應正常及穩定

▲ 港府指本港蔬菜批發價繼續回落，市民無須過分採購。（資料圖片）

政府發言人今日（9日）表示，昨日（8日）由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，蔬菜批發價繼續回落，市民無須過分採購。



根據最新資料，截至昨日午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2300公噸，供應量與平日內地供應量相若。其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為711公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為7.0元及4.1元，批發價較今月初下降近一半，蔬菜批發價已回落至平日水平。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。



昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約47公噸，約為平日內地供應量的9成，而活豬供應正常。昨日冰鮮家禽貨量約為12萬隻，而本地屠宰的活雞則約9 800隻，供應亦大致穩定。



食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民1個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320,000至330,000公噸。今年1月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為30 400公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。

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責任編輯：郭詩詩