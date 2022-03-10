【靚太廚房】亞博大廚教整金不換菠蘿咕嚕肉　外脆內嫩口感入廚小秘訣

▲ 亞博大廚陳志偉師傅教大家整金不換菠蘿咕嚕肉。

香脆酸甜的菠蘿咕嚕肉一向深受大人和小朋友歡迎。今集「靚太廚房」請來亞洲國際博覽館中菜副行政總廚陳志偉師傅教整充滿東南亞風味的金不換菠蘿咕嚕肉，更分享做出外脆內嫩口感及特製醬汁等入廚小秘訣。

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▲ 亞洲國際博覽館中菜副行政總廚陳志偉師傅(右)、主持Melody(左)。(湛斯雅攝)

金不換菠蘿咕嚕肉

▲ 金不換菠蘿咕嚕肉。(湛斯雅攝)

材料：

五花腩 250克 金不換 20克 菠蘿 40克 青波椒 40克 紅波椒 40克 麻油 少許

醃料:

鹽、糖 0.5荼匙 生粉 1.5荼匙

蛋白脆漿:

蛋白 生油 200克 生粉 150克 自發粉 200克

糖醋汁

水 200克 糖醋 80克

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1) 先將五花腩切成骰子形狀，再用少許生抽、糖及生粉醃製。

2) 將蛋白、生粉及油製成蛋白脆漿。

3) 將咕嚕肉沾上脆漿後放入鑊中炸至7成熟後，盛起再回油，備用。

4) 油鍋燒熱後，爆香青波椒、紅波椒及菠蘿。

5) 加入糖醋汁並勾芡，再放入咕嚕肉及金不換，炒勻，即成。

入廚小貼士：

1) 炸咕嚕肉時，可用高身的煮麵鍋/煲，防止被油燙傷。

2) 加入金不換，可加強醬汁味道。

《澐 · NUVA》

地址：亞洲國際博覽館2樓

訂座及查詢：3606 8818

營業時間：星期一至日:上午1130 - 下午2:30， 下午5:30 - 晚上9:00

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責任編緝：張懿慧