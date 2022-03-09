【隔離生活】青衣方艙醫院實況直擊　隔離市民：去廁所要踩膠櫈！

▲ 青衣社區隔離設施洗手間。

本港疫情持續嚴峻，青衣社區隔離設施早前落成，提供近970個房間，保安局昨日指目前入住率近8成。不少入住青衣社區隔離設施的市民在網上分享隔離生活。

有網民片段顯示，隔離設施於浴室及廁所前有一個小「水氹」，市民要踩着膠櫈才可以成功去到廁所。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

拍攝片段的網民亦表示，早餐只獲派發一條香蕉。

▲ 拍攝者指，早餐只有一條香蕉。（網上片段截圖）

日前亦有獲送至青衣社區隔離設施的市民分享，每間房有3張床，他與家人同住一間房，房內有冷氣機、熱水煲、每人3支水，但沒有微波爐、WiFi，也沒有風筒；他又表示方艙醫院無藥物供應，隔離設施條件內列明「不可明火，飲酒，食煙」。

最新影片:

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴