【第五波疫情】恒生銀行多9分行有員工染疫　富邦銀行紅磡分行員工初確關閉2天消毒【不斷更新】

▲ 第五波疫情持續，確診個案牽涉各行各業，不少餐廳、銀行或商戶因有員工確診，而需要暫停營業。（資料圖片）

第五波疫情持續，確診個案牽涉各行各業，今日（9日）不少餐廳、銀行或商戶因有員工確診，而需要暫停營業。

【12:45】

恒生銀行多9間分行有員工染疫今（9日）暫停服務。涉及得分行包括漢口道分行、尖沙咀分行、新港城中心分行、眾安街分行、銅鑼灣分行、牛頭角分行、長沙灣廣場分行、銅鑼灣商務理財中心，以及尖沙咀商務理財中心。

另外有6間分行，包括香港仔中心分行、中區分行、堅尼地城分行、莊士敦道分行、總行3樓優越理財中心、黃埔新邨分行，今天恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。上述分行營業時間為星期一至五上午10時30分至下午3時；星期六休息 。

【12:30】

富邦銀行（香港）有限公司宣布，由於以下分行有員工初步確診感染新冠病毒，紅磡分行（黃埔新邨德民街 13 號地下 A3 號舖）將於今日及明日（10日）暫停服務，將於3月11日恢復營業。

銀行已安排上述分行進行徹底消毒及清潔，該分行所有員工亦將接受新冠病毒檢測。 為確保員工及客戶的安全和健康，銀行已實施一系列防疫措施。我們會繼續密切監察員工之健康情況， 確保對客戶的服務不受影響。

於上述分行暫停服務期間，客戶可透過富邦銀行網站「www.fubonbank.com.hk」登入網上銀行服務， 或使用富邦流動理財服務應用程式「Fubon (Hong Kong)」或前往以下分行辦理銀行服務：旺角分行（彌敦道 602 號總統商業中心地下）及尖沙咀分行（金馬倫道 10-10A 宏威中心地下）。

客戶亦可於辦公時間星期一至五上午9時至下午7時，星期六上午9時至下午 時（公眾假期除外）內致電富邦銀行綜合客戶服務熱線2566 8181查詢。

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責任編輯：TOPick港聞組