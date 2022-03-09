【疫下生活】港媽確診在家隔離14天照做家務　分享11招防疫法3子女未被傳染

▲ 一名港媽確診在家隔離14天，分享不傳染子女的生活方法。

本港疫情持續，如不幸染疫在家隔離，最憂心仍是怕會傳染家人。一名網民日前就在Facebook群組分享，自己與丈夫相繼確診。而她在家中隔離14天期間，要如常照顧3名子女起居，但她也不忘做足防疫準備，結果成功在康復完成隔離期後，也沒有感染子女。

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一名3孩媽媽日前在Facebook群組「香港確診、初陽、快測陽、密切接觸者「求救、自救、互助、打氣」關注組」發帖，表示自己作為 Omicron 康復者，經過14日在家隔離後，家人並無被傳染，所以想分享一下患者與家人的日常生活注意事項。

該名媽媽表示，自己是由丈夫傳染。一家5口中她和丈夫確診，但丈夫在公司隔離14日，她則在家隔離，並要照顧3名子女：「我就係屋企困獸鬥3個小朋友，好彩3個小朋友無俾我傳染到。」而她仍分享隔離多天的檢測情形：

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她表示，自己在去年11月底已接種3劑疫苗，15歲的長女及12歲的次子已打兩針，至於4歲的幼子亦已接種一劑疫苗。在發病後，她指自己的病徵超級輕微，只有喉嚨痕、疲累、全身骨痛、晚上出汗，而沒有咳嗽、鼻水、發燒等徵狀，並成功在6天後檢測轉陰性結。以下是她分享的11招防疫法：

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最後，該名媽媽亦在文末鼓勵大家：「一人中唔一定一家都中。最緊要心態正面，心態好緊要。」獲其他網民留言答謝及讚賞：「多謝分享，好有用」、「分享好好，等比D人清楚要點做，因為好多人陽咗之後都心情好亂，謝謝妳」、「多謝分享，祝你早日康復」。

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責任編輯：羅嘉欣