【確診隔離】6歲孩扭計不吃飯憂父母離婚　揭爸爸染疫沒回家真相後相擁而泣

▲ 鄧藹霖建議父母不要小覷小孩的腦袋，若企圖隱瞞真相的話，他們反而會想得更多。

這天，爸爸沒有回家來。

第二天，六歲女童不肯吃飯，她堅持說要等爸爸回來一起吃。女童晚間鬧彆扭不肯睡覺，她說爸爸不給她說故事她是不會入睡的。等得太累了，她睡着了，爸爸始終未回來。

第三天，女童盯着媽媽瞧，她抬了抬眉毛，突然老氣地問：「媽咪，你老實同我講，你係咪同爹哋離婚？」

媽媽為之一怔：「傻瓜，你點會無端端咁問？」女童聳聳肩回答：「我同學個阿爸無返屋企一輪，無幾耐父母就離婚喇！」媽媽笑起來：「傻豬，梗係唔係啦，你爹哋係因為……要工作嘛……所以咪返唔到屋企囉！」媽媽說時目光閃閃躲躲。

第四天，仍未見爸爸。女童又跑去問：「媽咪，爹哋係咪包二奶？」媽媽訝異：「你做乜成日胡思亂想？」女童繼續追問：「咁點解你成日皺眉唔開心？你成日喺房裏面細聲講電話，我仲見到你抹眼淚㖭，係咪爹哋做咗對你唔住的事呀？」

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媽媽被女兒的真情說話感動得眼淚奪眶而出，她把女兒擁入懷裏，卻一時間語塞，不知道該從何說起。

媽媽呀，不要小覷小孩的腦袋，若企圖隱瞞真相的話，他們反而會想得更多、更複雜呢！

「女呀，其實你爹哋係感染了Omicron，怕會傳染我哋，所以暫時去咗隔離，好番就會返屋企！」說罷，兩母女緊緊相擁而泣。

全文刊於《經濟日報》，原題為「爸爸不回家」。

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撰文 : 鄧藹霖