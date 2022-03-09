  • 24°C
香港時間 : 2022309日 (週三) 14:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫優惠】百佳抗疫物資快閃優惠$7起　包括連花清瘟膠囊＋必理痛

健康 14:21 2022/03/09

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

百隹推出快閃優惠，有必理痛及連花清瘟膠囊。

香港確診數字過萬，市民紛紛購藥物及抗疫用品自救，現在百佳超市推出快閃優惠，必理痛及連花清瘟膠囊返貨，還可以$7起買到韓國製KF94口罩！大家不用捱貴藥，以抗疫優惠價買藥物及抗疫用品！

百佳今日（9日）推出抗疫優惠，當中有不少抗疫藥物及用品以優惠發售，包括必理痛傷風咳丸8粒裝$37.9／盒、韓國製KF94口罩一個裝$35／五個，平均每個$7、連花清瘟膠囊$48／盒等等，優惠期由即日起至3月17日為止。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另外，還有抗菌濕紙巾$50／2袋、消毒噴霧$46.5、消毒藥水$135.9／套、酒精磋手液6枝裝$35等等，均以優惠價發售，優惠期由即日起至3月17日為止。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

百佳指優惠貨品數量有限，售完即止，優惠只適用於有售賣此貨品之香港百佳店舖（EMax九展店舖除外）。

百佳超級市場早前宣佈對部分產品實施限購，包括米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。百佳表示，現時各類食品如雞蛋、麵食、米、油、罐頭食品、急凍海產和日用品如廁紙、清潔用品等供應仍然穩定，望市民理性選購。

最新影片

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【限時優惠】冠毒快速測試劑每盒$9.9符歐盟標準 網購平台「鄰住買」每人限購10盒【內附連結】
14:33 2022/03/07
【限時優惠】冠毒快速測試劑每盒$9.9符歐盟標準 網購平台「鄰住買」每人限購10盒【內附連結】
【免費快測】40萬盒快速測試免費派發　3月11日起登記每人可獲4盒 【內附詳情】
18:06 2022/03/07
【免費快測】40萬盒快速測試免費派發　3月11日起登記每人可獲4盒 【內附詳情】
【著數優惠】8度酒店推$88親民價外賣套餐　兩款主食配餐湯＋芒果拿破崙甜品
16:50 2022/03/08
【著數優惠】8度酒店推$88親民價外賣套餐　兩款主食配餐湯＋芒果拿破崙甜品

你可能感興趣

【限時優惠】冠毒快速測試劑每盒$9.9符歐盟標準 網購平台「鄰住買」每人限購10盒【內附連結】
14:33 2022/03/07
【限時優惠】冠毒快速測試劑每盒$9.9符歐盟標準 網購平台「鄰住買」每人限購10盒【內附連結】
【免費快測】40萬盒快速測試免費派發　3月11日起登記每人可獲4盒 【內附詳情】
18:06 2022/03/07
【免費快測】40萬盒快速測試免費派發　3月11日起登記每人可獲4盒 【內附詳情】
【著數優惠】8度酒店推$88親民價外賣套餐　兩款主食配餐湯＋芒果拿破崙甜品
16:50 2022/03/08
【著數優惠】8度酒店推$88親民價外賣套餐　兩款主食配餐湯＋芒果拿破崙甜品
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 口罩 百佳 超市 香港

最高瀏覽

【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
13:24 2022/03/08
【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
今日 09:01
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
【死亡個案】4人家中當場證實死亡　年齡介乎32至85歲
16:49 2022/03/08
【死亡個案】4人家中當場證實死亡　年齡介乎32至85歲