【抗疫優惠】百佳抗疫物資快閃優惠$7起　包括連花清瘟膠囊＋必理痛

▲ 百隹推出快閃優惠，有必理痛及連花清瘟膠囊。

香港確診數字過萬，市民紛紛購藥物及抗疫用品自救，現在百佳超市推出快閃優惠，必理痛及連花清瘟膠囊返貨，還可以$7起買到韓國製KF94口罩！大家不用捱貴藥，以抗疫優惠價買藥物及抗疫用品！

百佳今日（9日）推出抗疫優惠，當中有不少抗疫藥物及用品以優惠發售，包括必理痛傷風咳丸8粒裝$37.9／盒、韓國製KF94口罩一個裝$35／五個，平均每個$7、連花清瘟膠囊$48／盒等等，優惠期由即日起至3月17日為止。

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另外，還有抗菌濕紙巾$50／2袋、消毒噴霧$46.5、消毒藥水$135.9／套、酒精磋手液6枝裝$35等等，均以優惠價發售，優惠期由即日起至3月17日為止。

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百佳指優惠貨品數量有限，售完即止，優惠只適用於有售賣此貨品之香港百佳店舖（EMax九展店舖除外）。

百佳超級市場早前宣佈對部分產品實施限購，包括米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。百佳表示，現時各類食品如雞蛋、麵食、米、油、罐頭食品、急凍海產和日用品如廁紙、清潔用品等供應仍然穩定，望市民理性選購。

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責任編緝：蕭雅文