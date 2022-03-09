【生蛇治療】濕熱壓力大情緒低落易生蛇　中醫推介茶療紓緩皮膚刺痛感【附護理貼士】

▲ 壓力大、情緒低落容易引致「生蛇」，中醫推介茶療紓緩皮膚刺痛感。

濕熱、壓力大、情緒低落也有機會引發「生蛇」，患者或疼痛得難以入睡，到底可以怎樣紓緩？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁發文，講解較易「生蛇」的體質、拆解迷思、列出紓治療方案，並推介一款茶療，以助患者紓緩。

梁醫師指，面對壓力，精神緊張、出現情緒問題時，身體亦會出現不同症狀，例如「生蛇」（帶狀疱疹）。背部、腰側、手臂甚至眼瞼突然痛起來，局部皮膚泛紅、接連出現水泡，均是「帶狀疱疹」的症狀，多在患者身體抵抗力較弱和情緒低落時來襲。

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中醫理論認為，「生蛇」屬於「蛇串瘡」的範疇，又名「纏腰火丹」、「蜘蛛瘡」、「串腰龍」等，醫學上則稱為「帶狀疱疹」。患者起初會感到局部皮膚有灼熱刺痛感，然後發紅，出現米粒或豌豆大的水泡。水泡沿身體神經線呈帶狀生長，泡液會由透明轉為混濁。

「生蛇」疼痛程度人人不同，有人感覺神經痛如針刺、電擊或火燒，甚至因痛楚而徹夜難眠。「生蛇」成因眾多，中醫角度認為濕熱、痰濕、氣滯血瘀的體質人士較容易患上。情緒低落者亦易「生蛇」，「生蛇」所產生的痛楚會令情緒更差，形成惡性循環。故此，患者宜立即求醫，並盡量放鬆心情，有助康復。

「生蛇」在身體繞一圈會致命？

「生蛇」的水泡沿身體神經線呈帶狀生長。一般情況是，一條神經線受感染後，水泡常出現在背部及腰部一側。惟年老體弱患者抵抗力弱，有機會出現兩邊受感染的情況，水泡就像圍著腰間一圈，但其實不會直接導致死亡。

「生蛇」會傳染嗎？

「生蛇」本身不會傳染，但導致「生蛇」的水痘病毒具傳染性，從未生過水痘的人若接觸過「生蛇」的水泡，就有機會生水痘。「生蛇」患者就避免接觸身體較虛弱的長者及小童，有備無患。

治療方案及茶療推介

中醫講求辨證論治，按病人體質對症下藥。不同症狀患者，治療方案也不一樣：

熱盛濕鬱體質：宜清熱、除濕、止痛

熱毒入侵：宜清熱、解毒、涼血

脾虛濕盛體質：宜健脾、燥濕、行水

氣滯血瘀體質：宜益氣、活血、化瘀

若患者皮疹灼熱刺痛、皮膚破損泛紅，伴有口苦口、煩躁易怒、胃口欠佳等症狀，常見原因是肝膽濕熱，飲用夏枯草蒲公英茶能稍微紓緩症狀。

【夏枯草蒲公英茶】

材料：夏枯草10克、蒲公英2克、金銀花9克

做法：洗淨材料，加800毫升熱水熬煮30分鐘即可。

日常護理貼士

飲食、生活習慣也會影響病情，日常護理方面，梁醫師有以下建議：

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內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣