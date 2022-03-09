【抗疫支援】浸大中醫遠程醫療中心每日為1,000人診症　提供免費配藥兼速遞上門【附預約詳情】

▲ 浸大成立「浸大中醫抗疫遠程醫療中心」。（謤以諾攝）

本港疫情嚴峻，香港浸會大學上月中推出協助確診人士的網上診症服務。浸大今日（9日）表示，校方早前進一步設立「浸大中醫抗疫遠程醫療中心」，集中處理預約、應診及送藥安排，並設立網上平台，市民要提前3日預約診症服務。

公眾可參閱「2019冠狀病毒感染人士免費網上診症服務」預約詳情，以及診症和送藥安排。

浸大早前推出的免費網上診症服務，針對確診而未獲安排入院的染疫人士，中醫師會透過WhatsApp視像為受感染輕症人士診症，並根據其臨床病徵及體質處方3日或7日中藥，亦會免費配藥及運送，至今已服務逾8,000名病人、密切接觸者等。

浸大成立遠程醫療中心後，每日可服務人數提升至最多1,000人。浸大協理副校長（中醫藥發展）、中醫藥學院臨床部主任卞兆祥說，遠程醫療中心分為4部分，包括接聽來電查詢的熱線中心、負責病人登記的電子預約平台，集中醫生診症的中心、及藥物處理中心；遠程醫療中心成立令處理每宗個案的效率加快，目前每日平均有40位中醫師為病人診症。另外，至今亦有54位校友參與服務。

卞兆祥說，中醫診症要望聞問切，惟視像診症不能把脈，醫師會問得更詳細以補足缺失。他提到，浸大相關診症服務至今服務約8,000多人，大部分為輕症，約5至10%人士會有高燒至39度、咳血、咳黃痰等較嚴重情況，他建議有關市民，及呼吸有明顯困難的人士應去醫院求診。

卞兆祥又說，目前樽頸位為藥物供應緊張問題，因校方一日內或要應付近千病人，藥物調配方面緊張，不過校方已加緊購買，現時藥物供應充足。

▲ 浸大協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥。（譚以諾攝）

另外，浸大中醫藥學院結合內地專家意見及診症經驗，制定出《香港新型冠狀病毒感染中醫診療方案》，內容包括中醫治療輕型及中型感染臨床治療方案，長遠希望為業界提供有規範的參考。卞兆祥說，中醫師在診症期間，發現本港新冠病人普遍有濕邪的情況，即會有腹瀉情況、脷苔厚、頭部感覺沉重等，因此在配藥時有所調整。

浸大至今亦已安排64間安老院舍的院友參與遙距診症及送藥，亦正為30間醫管局轉介的安老院舍長者提供服務。浸大社會科學院亦派出40多位已受訓人員，為有需要長者及病人，提供心理支援服務。

校長衞炳江形容，社會各界目前正「救火」，目標是令確診人士可以得到幫助，希望日後收到的患者愈來愈少，校方會盡力提供協助。他又說，今波疫情對教學影響不算太大，因兩年以來師生而熟習模式。

另外，浸大獲騰訊公益慈善基金會捐助1,000萬，支持中醫學院的抗疫工作。行政副校長暨秘書長鄒靄雲說，資金會用作支援遠程醫療中心運作。

▲ 校長衞炳江。（譚以諾攝）

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴