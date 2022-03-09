【無良賣家】網民分拆出售快過期必理痛　街坊轟：4月到期仲話良心價

▲ 有市民發現，有人於網上分拆出售快過期必理痛。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字高企，不少市民都購買藥物，以備不時之需。不過，近日有市民留意到，有人在網上聲稱以「良心價」50元一排，分拆出售4月到期的必理痛止痛藥。發文者直斥，「好希望你真心檢討呢啲係咪良心行為」，又呼籲街坊多互相提醒。

近日有市民於Facebook群組「Mei Foo 美孚」貼出圖片，指發現有人於網上分拆出售必理痛止痛藥，「之前手術用剩咗，一排18粒，有三排，良心價放$50/一排」，又提到期日為2022年4月。

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▲ （Facebook群組「Mei Foo 美孚」圖片）

樓主斥責有關行為，指賣家零成本分拆出售剩餘的藥物，「仲要同我拗平過超市，出邊無貨中」，又直言「賣藥有責任寫清楚賣咩」，稱賣家出售的「Panadol Extend」主要是用於肌肉關節痛的長效止痛藥，故接受手術會服用，但對感冒徵狀，如鼻塞、咳嗽無效。

我唔清楚對於退燒食長效係咪合適，唔知你係有心無心唔講清楚分別。唔識英文或者心急嘅買左，錢事少，食左無效事大。

樓主又希望賣家不要借疫情濫用「幫」同埋「良心」散貨，出售不值錢的到期藥，「希望你真心檢討呢啲係咪良心行為」，亦呼籲街坊多加留意並互相提醒。

帖文一出，引起不少街坊熱議，不少人留言批評，「咁等錢洗呀師兄」、「四月到期仲話良心價」、「食淨藥就可以賣，我真心唔明白！ 錢係咁賺的嗎？」。

亦有網民分享經驗及提醒切勿亂服用止痛藥，「我開刀生仔，傷口痛，出院嗰陣醫生先開呢隻Panadol extend咋」、「止痛藥真係分好多種，有啲係醫風濕骨痛，我哋亞洲人食咗會嚴重危害身體，其實去R字頭藥房配少少藥都好過啦」。

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責任編輯：羅嘉欣