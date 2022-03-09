【第五波疫情】林鄭：相信大家不想經常見到我　每日發佈會將持續至打贏「抗疫戰」

▲ 特首林鄭月娥今後每日主持記者會，交代抗疫工作進度。

特首林鄭月娥今日宣布，將會於今日起每日上午11時親自主持記者會，交代抗疫進展及澄清坊間謠言。她明言，越早戰勝疫情，就會越早取消定期的新聞發布會，又稱相信大家都不想經常看見她，若看不到她，即代表香港已經回復正常生活。

林鄭今日率領眾官員見傳媒，形容現時本港正在「打抗疫戰」，相信市民希望知道現時「戰情」是如何、現時「戰況」的改變，以及港府抗疫策略的變化關注，自己會否受影響，所以「快速的資訊發放」是有需要。她表示，會不斷改善解說能力，希望可以更準確地回應大家的提問。

如果大家留意，這種高層的每日新聞發布會，一直持續到我們大家一起打贏這場「抗疫戰」，所以越早打贏，我們就越早取消這個新聞發布會，我相信大家不想經常見到我，早點看不到我即是代表香港已經回復正常生活。

她指出，每日下午4時30分舉行的疫情記者會，是一個「技術性」的發佈會，兩名衛生防護中心及醫院管理局的同事都很努力去回答各位的提問，惟恐怕有些問題是超越了他們的工作範圍。

事實上在這兩年抗疫我都正在做這些工作，自從踏入第五波之後，特區政府包括430（疫情記者會），一共做了100場記者會，我本人做了20場記者會，另外多位局長加起來約20場，430就是每日做。我作為抗疫的主帥，我很願意、亦是責無旁貸向社會交代疫情的變化，尤其是今日去到如此嚴峻的局面。

有別於以往，林鄭今日現身記者會時，佩戴著KN95口罩見傳媒。由於逢星期二的行政會議已連續兩星期休會，故她上次主持記者會，已是2月底。她早前曾表示，見記者時不戴口罩，是為了讓市民清晰接受她想傳達的信息，理解並感受其情緒。

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記者：陳葆琳