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【指定醫院】消息指伊利沙伯醫院34周孕婦將轉院跟進　並收廣華部分染疫者

社會 14:03 2022/03/09

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留院病人陸續被安排轉院。（曾秋文攝）

醫管局公布伊利沙伯醫院今日(9日)起將轉作定點醫院，集中接收新冠病人，院內約380名非新冠病人將於未來數天轉院，將來如有需要亦擬將律敦治醫院、靈實醫院、東華三院馮堯敬醫院及九龍醫院，轉為定點醫院。

醫管局政總裁高拔陞今早曾在記者會上提到，初步估計會將伊利沙伯醫院內380多位病人轉到其他醫院或出院，其中250人會安排轉院，其餘130人會安排陸續出院，大部分人會轉到其他九龍中醫院聯網，病人運送工作會由醫管局非緊急救護車隊負責，亦有醫療輔助隊及聖約翰救傷隊協助，料3至4日內會完成。

即睇院內患者轉院情況：

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據了解，伊利沙伯醫院轉作定點醫院後，院內所有專科部門都將接收與專科相關或內科的新冠病人。消息稱，伊利沙伯醫院轉為定點醫院後，將會接收廣華醫院部分新冠病人，暫或未會收其他聯網新冠病人，其他聯網醫院亦會陸續加床應對。

另有消息指，伊利沙伯醫院的婦產科依然會為非染疫的婦產科病人提供支援，院內產婦將按其居所地址，安排到7個婦產病房。院方將陸續為妊娠期34周的孕婦轉院，轉院後將由另一醫院團隊接手跟進；就部分婦科病人，亦會轉到威爾斯醫院及瑪麗醫院持續治理。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳正怡

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