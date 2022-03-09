【一國兩制】夏寶龍：儘管香港面對種種困難　中央均無怪罪願一同承擔

▲ 港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍今在京會見港區全國政協委員，發言近半小時，委員蘇紹聰引述夏寶龍指，即使香港面對種種困難，中央都沒有怪罪香港，願一同承擔，包括第五波疫情。

蘇紹聰引述指，中央所有措施都是為香港好，中央會尊重香港的高度自治。舉例指，2019年修例風波期間，中央沒有調動軍隊和內地武警，而是運用香港資源，是按照一國兩制的做法。有與會者引述，夏寶龍亦提到俄羅斯和烏克蘭問題，認為是由西方炒起，情況有如2019年修例風波，又強調中央對香港的關懷不是空話。

據引述，夏寶龍提到，中央對一國兩制的態度堅定不移，希望市民無須有顧慮或猜想，但這建基於愛國者治港這個前提，以及是否全面準確落實一國兩制，又強調中央不會代替港府管香港，除非在香港有需要時，才會出手，又指今次疫情，中央派出的專家組只是提出指導意見，如何整合資源、落實強有力的措施，還需港府擔當主體責任。

另一委員鄧清河引述夏寶龍指，中央不會代表香港管香港，又指香港第五波疫情出現數百例確診個案時，中央已經看到，國務院、廣東及深圳政府統籌了200人的專班，日夜為香港工作。又要求每個省市都要幫助香港。

委員之一的高永文亦指，夏寶龍在會上提到兩地關愛是雙向的，正如今次疫情，各省市非常踴躍幫助香港，而當年汶川地震時，港人也熱心提供支援。

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記者：林曉君