【家族榮耀】于洋移居加拿大兩子事業有成弄孫為樂 　最聽太太話相愛逾40年

▲ 于洋的真實人生與戲內大不同。

劇集《家族榮耀》正在TVB熱播，其中73歲老戲骨于洋飾演馬家一家之主馬世宏，仔女新抱明爭暗鬥，而次子馬耀祖（黃浩然飾演）在劇集中段不慎出車禍身亡，雖然富貴，但晚景淒涼，戲內馬世宏也是非常花心的男人，有兩個老婆，而現實世界中，于洋與太太相愛逾40年，兩個兒子事業有成，也有一對混血孫兒，在加拿大享受退休生活，弄孫為樂。

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于洋自70年代就舉家移民加國，以開餐館維生，但于洋始終有戲癮，曾三度回TVB拍劇，多年來加拿大香港兩邊走，而于洋太太仍深知丈夫喜歡拍劇，放手給他回港，對丈夫絕對信任，而于洋回港拍劇時都沒有傳出過緋聞，不用拍劇時，他就馬上飛回加國陪太太及兒子，他曾公開大讚太太打理一個家無微不至，不過有點潔癖，見到他有頭髮掉在地上，會叫他馬上拾起，于洋自言移民後性格平和，甚少和太太吵架，就算叫他執頭髮，他都會照做。



于洋與太太育有兩個兒子，自小在加國受教育及長大，不懂看中文，英文最流利，兩子均事業有成，大仔從事凍肉批發行業，已成家立室，新抱是愛爾蘭人，並誕下一子一女混血孫兒。

幼子則任職經濟分析師，準備結婚，于洋大讚幼子讀書時已不用父親照顧，自己派報紙賺外快，更不用家人幫手已買了自己物業。最近連于洋96歲的老父都移居到加國，一家團聚。



曾與薛家燕有一段情

于洋年輕時曾出力追求薛家燕，更開跑車約對方去飲咖啡，薛家燕到日本拍戲，于洋還跟到日本，送上一個行李箱的零食討她歡心，不過于洋討不了薛媽媽的歡心，認為對方花弗，棒打鴛鴦，最終兩人成不了情侶，直到1998年薛家燕力邀他回TVB拍《真情》，劇內飾演她的丈夫，于洋問准老婆後才返港拍劇，兩人才在戲內續情緣。

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責任編輯：陳麗薇