【西九文化區】香港故宮3月至5月推「故宮文化講座」　網上直播有廣東話傳譯

第五波疫情持續，不少市民居家抗疫，透過網絡充實自己。香港故宮文化博物館將於今年 3 月至 5 月呈獻「故宮文化講座系列」第三部曲。三場免費的網上公開講座將以古代中外文化交流為主題，來自香港、北京與台北的故宮文化專家將與公眾分享他們的學術研究成果，並介紹燦爛多姿的故宮文化。

由香港故宮舉辦的「故宮文化講座系列」首部曲及第二部曲已於去年舉行，反應踴躍。即將舉行的第三部曲將邀請三位故宮文化領域的資深學者，分別探討清代康熙朝歐式火砲的技術發展、故宮博物院藏中國古代外銷瓷器，與清宮藏伊斯蘭玉器，引領觀眾追尋中外文化交流的軌跡，細味這些珍寶的文化內涵。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5 講座一：康熙朝的歐洲火砲技術

日期： 2022 年 3 月 12 日（星期六）

時間： 上午 10 時至 11 時（香港時間）

形式： 網上

網上平台： Zoom

講者： 香港故宮文化博物館研究員周維強博士

語言： 普通話（廣東話即時傳譯，不設字幕）

費用： 免費

講座二：故宮博物院藏中國古代外銷瓷探析

日期： 2022 年 4 月 9 日（星期六）

時間： 上午 10 時至 11 時（香港時間）

形式： 網上

網上平台： Zoom

講者： 故宮博物院研究館員、器物部主任呂成龍先生

語言： 普通話（廣東話即時傳譯，不設字幕）

費用： 免費

講座三：瓊瑤自古來西域——清宮藏伊斯蘭玉器多樣性的賞析

日期： 2022 年 5 月 14 日（星期六）

時間： 上午 10 時至 11 時（香港時間）

形式： 網上

網上平台： Zoom

講者： 台北故宮博物院前器物處處長鄧淑蘋女士

語言： 普通話（廣東話即時傳譯，不設字幕）

費用： 免費

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記者：袁澍