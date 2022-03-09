  • 24°C
香港時間 : 2022309日 (週三) 16:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快速檢測】港人每日做快測增安全感　鄭丹瑞專欄：一條測試劑綫又叫做「黐綫」

親子 15:54 2022/03/09

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

鄭丹瑞專欄載道，一條快速測試劑綫又叫做「黐綫」。

「辛勤工作咗大半生，從未如此懶惰過。」損友甲為保護自己的家人，暫停工作，留在家中抗疫，足不出戶：「我搵到一個最佳嘅方法，去過居家抗疫嘅每一日，就係一早起身，立即捐番落被竇度！」「我同你唔同，我八小時工作、八小時瞓覺。」損友乙也在損友吹水群組中製造爛gag：「不過兩者係同時進行。」

最新影片：

「本來，我已經諗好晒點樣度過家居抗疫嘅每一日：上晝睇書、下晝寫下嘢、夜晚睇劇集，間中自己親自落廚，我甚至已經諗好每日食乜嘢，買定晒放喺雪櫃，起碼有兩個禮拜存貨，我同老婆可以與世隔絕咁過日子，而一啲都唔會覺得悶。」好事之徒說：「點知去到第三日，就已經出事！開始乜嘢都唔想做，戲又唔想睇、嘢又寫唔到，就連一頁書都睇唔入腦，戇居居坐喺度，天光等到天黑，我從來就唔係一個懶惰嘅人，但係我無辦法提起勁。唯一做得最起勁嘅，就係起身做一次快速測試，臨瞓又做一次快速測試，我老婆問我：『你都無出過街，點解要日頭做一次、夜晚做一次？』」

同場加映：快速檢測知多啲

    點擊圖片放大
    +4
    +3

好事之徒繼續傳來錄音：「我答佢：惟有呢一條來自快速測試劑嘅綫，先至可以令我仲有少少安全感，度過每一日，夜晚嗰一條快速測試劑嘅綫，又可以令我安心入睡。但係亦都因為呢一條快速測試劑嘅綫，搞到我全日都無心機去做任何嘢，呢條綫無以名之，叫做『黐綫』。」

全文刊於《經濟日報》，原題為「一條綫

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文 : 鄭丹瑞 

相關文章

【齊心抗疫】長者小童醫院外瑟縮帳篷內捱冷　鄭丹瑞心痛︰我們盡力貢獻微薄力量
16:56 2022/02/22
【齊心抗疫】長者小童醫院外瑟縮帳篷內捱冷　鄭丹瑞心痛︰我們盡力貢獻微薄力量
【快速檢測】打工仔上班前須全家快測呈陰性　一家六口自費檢測包預月花近萬
17:34 2022/03/08
【快速檢測】打工仔上班前須全家快測呈陰性　一家六口自費檢測包預月花近萬
【好人好事】單親媽為現病徵家人急撲快測包　按摩店東主深夜送物資：幫人幫到底
17:12 2022/03/04
【好人好事】單親媽為現病徵家人急撲快測包　按摩店東主深夜送物資：幫人幫到底

你可能感興趣

【齊心抗疫】長者小童醫院外瑟縮帳篷內捱冷　鄭丹瑞心痛︰我們盡力貢獻微薄力量
16:56 2022/02/22
【齊心抗疫】長者小童醫院外瑟縮帳篷內捱冷　鄭丹瑞心痛︰我們盡力貢獻微薄力量
【快速檢測】打工仔上班前須全家快測呈陰性　一家六口自費檢測包預月花近萬
17:34 2022/03/08
【快速檢測】打工仔上班前須全家快測呈陰性　一家六口自費檢測包預月花近萬
【好人好事】單親媽為現病徵家人急撲快測包　按摩店東主深夜送物資：幫人幫到底
17:12 2022/03/04
【好人好事】單親媽為現病徵家人急撲快測包　按摩店東主深夜送物資：幫人幫到底
快速測試 新冠肺炎疫情 疫情 鄭丹瑞

最高瀏覽

【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
13:24 2022/03/08
【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
今日 09:01
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
【死亡個案】4人家中當場證實死亡　年齡介乎32至85歲
16:49 2022/03/08
【死亡個案】4人家中當場證實死亡　年齡介乎32至85歲