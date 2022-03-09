【快速檢測】港人每日做快測增安全感　鄭丹瑞專欄：一條測試劑綫又叫做「黐綫」

▲ 鄭丹瑞專欄載道，一條快速測試劑綫又叫做「黐綫」。

「辛勤工作咗大半生，從未如此懶惰過。」損友甲為保護自己的家人，暫停工作，留在家中抗疫，足不出戶：「我搵到一個最佳嘅方法，去過居家抗疫嘅每一日，就係一早起身，立即捐番落被竇度！」「我同你唔同，我八小時工作、八小時瞓覺。」損友乙也在損友吹水群組中製造爛gag：「不過兩者係同時進行。」

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「本來，我已經諗好晒點樣度過家居抗疫嘅每一日：上晝睇書、下晝寫下嘢、夜晚睇劇集，間中自己親自落廚，我甚至已經諗好每日食乜嘢，買定晒放喺雪櫃，起碼有兩個禮拜存貨，我同老婆可以與世隔絕咁過日子，而一啲都唔會覺得悶。」好事之徒說：「點知去到第三日，就已經出事！開始乜嘢都唔想做，戲又唔想睇、嘢又寫唔到，就連一頁書都睇唔入腦，戇居居坐喺度，天光等到天黑，我從來就唔係一個懶惰嘅人，但係我無辦法提起勁。唯一做得最起勁嘅，就係起身做一次快速測試，臨瞓又做一次快速測試，我老婆問我：『你都無出過街，點解要日頭做一次、夜晚做一次？』」

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好事之徒繼續傳來錄音：「我答佢：惟有呢一條來自快速測試劑嘅綫，先至可以令我仲有少少安全感，度過每一日，夜晚嗰一條快速測試劑嘅綫，又可以令我安心入睡。但係亦都因為呢一條快速測試劑嘅綫，搞到我全日都無心機去做任何嘢，呢條綫無以名之，叫做『黐綫』。」

全文刊於《經濟日報》，原題為「一條綫」

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撰文 : 鄭丹瑞