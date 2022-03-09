【940920】吳海昕家人無限信任+從不施壓　Sofiee感激：有人相信就夠

▲ ViuTV劇《940920》本周首播，「Yeesa」吳海昕分享拍攝感受。

ViuTV劇《二月廿九》叫好叫座，女主角吳海昕（Sofiee）飾演飾演的張麗紗（Yeesa）戲內外都人氣急升，在前傳暨續集《940920》內榮升穿越界KOL，更擁有不少粉絲。

Yeesa成長了，Sofiee亦成熟了。

現在的吳海昕將親情放於更重要的位置，她向TOPick指無意改變發生過的事情，但如能回到過去想好好感受曾經的人和事。

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▲ （劉卓姿 攝）

《940920》點滴

拍過《二月廿九》的Sofiee認為《940920》感覺很新鮮，「我從平凡少女變成明星——穿越界KOL，所有人都對我刮目相看，從以前大家都不相信我到大家要跟我合照；神聖幾何那些人從上季很蠢到今次真的很厲害去研究很多的儀器，變成了專家。」

她大讚美術組很厲害，「沒想過會有續集，所以很多物品已丟掉了。但竟能找回學會的水晶、能量球、末日鐘等，連沙發那塊布也是一模一樣，服裝造型又要跟回第一季。」

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她又爆料：「導演（羅嘉駿）有強逼症，他會看着螢幕說這秒你的手指動了一下，我們便要重拍。

大部分第一季的角色也會以新姿態出現，如我的好姊妹、Ryan、余家聰，其他人的背景今季也仔細地交代了，不止是我的主線，所以是很精彩、很豐富。」

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受疫情影響

新冠肺炎疫情影響全球，《940920》劇組原定到台灣取景拍攝，最終改為留在香港開拍。

Sofiee覺得去不到台灣有好也有不好，「如去台灣便需要隔離很久，遇上疫情問題，你不會知道去台灣會更好或更不好。香港有很多美景，雖不及上一季去北海道般壯觀，但有種本土的情懷，可能令香港人有共鳴。」

她又指：「那些習以為常的景，可能我們忽略了她的美麗。今次有大澳，亦有一些很普通的街景，但加上劇情或會令大家很感動、浪漫。」

▲ （劉卓姿 攝）

身份轉換

Sofiee指兩劇討論的命題不同，「第一季的Yeesa面對着她的未來，她盡一切方法去拯救自己。第二季的Yeesa所想的已超越了生死問題，她去了另一個時空，發現自己的記憶跟世界的記憶是不一樣。如果我的記憶跟你們的不一樣，我是誰呢？我還是你們心目中的Yeesa嗎？」

她又說：「這就是Yeesa在第二季的一個課題，生存的意義到底是甚麼？」

▲ （劉卓姿 攝）

假若Sofiee有著Yeesa的遭遇又會如何？

她謂：「我有想過一起身得悉原來的身份跟大家認識的不一樣，很恐慌的，好像以前小時候的所有回憶消失，這一切都是我存在過的證明。就如失憶般，或跟別人的記憶不一樣會很驚恐，但這個時候會想，存在的價值究竟是甚麼？可能在這一瞬間，你有自由意志去作出選擇就是你生存最好的證明。」

她續指：「若真的發生此事就順應天命，面對着這些逆境時不一定要強裝堅強，隨着生命流動去接受、學習放下、向前走，這是我在這歲數學懂的事情。」

Sofiee很信命運，「很多事都是天注定，但自己的努力也不能忽視。如果很佛系地坐在此，甚麼也不做只順應天命，人生也太沒趣味了。順境、逆境人生也是這樣過，盡量將自己想做的事發揮得淋漓盡致，人生無悔就最好了。」

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回到過去

Yeesa有穿越時空的能力，Sofiee則不想擁有這種超能力，「我經常覺得人生是沒法回去，所以我不會想去改變，但我又不想預見未來，能預見的就不算是未來。我會因為看見未來的某些事情而改變，完美化了，那人生便不會有失落和空虛，不會有後悔，人生如果沒後悔就不好玩。」

她覺得人生很多事情都匆匆忙忙便完結了，「尚未來得及去感受過程便完，如回去並不是想改變，而是想跟以前我認識的朋友、家人吃餐飯，或有個簡單的道別，這是回到過去對我最大的意義。」

她最想的是能夠跟爺爺好好道別，「我以前跟爺爺住了很多年，他有間花店並教我們種花，但自己在十多歲時未有好好跟他道別，當時未大得透。現時成熟了便覺得爺爺真的很錫自己，可能當時會考太大壓力且較為自我，沒那麼重視親情。現在人大了、多了經歷後，便發覺這世界沒有人比家人更愛錫自己。」

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家人力撐

無論是選擇到外國進修，還是投身演藝圈，Sofiee的家人都很支持她，「他們給予我很大的自由度，如果我不找他們，他們亦不會找我，怕給我壓力。他們從不會追問我拍了甚麼，只會默默地如觀眾般等我的作品出街，所以做這行最重要是有人去相信你做的事，那便夠。」

她坦言：「做演員是不會知道能否成功，所以他們都很擔心，但當我這麼瞓身去做的時候，他們也是這麼瞓身支持我，是無條件的愛。」

成為演員令Sofiee犧牲了陪伴家人的時間，「有時會很自我，總在開戲前收藏自己，想專心去感受劇本以便進入角色。現正獨居的我可能會一、兩個月不回家，而家人又不會找我。」

她自稱是「衰女」，「我是那些會突然出現的人，例如在回家前24小時前才通知媽媽，很不應該的，但我私下也很愛錫媽媽，和家人都很夾得來。」

▲ （劉卓姿 攝）

做好本份

演員的收入和工作量不穩定，幸好Sofiee不愛花錢且沒有家庭負擔，「一直都不太用錢，也不愛購物，經濟上都OK的，加上家人沒有給我很大壓力，這也很感恩。令我可以一直支撐到演員的生活，不去想經濟問我它便不會發生。」

她認為：「做好自己的本份，從職業中賺到應得的，那就夠了。」

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記者：梁樂欣