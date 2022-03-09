【大S再婚】具俊曄抵達台灣接受隔離　徐熙媛丈夫親解光頭30年之謎

▲ 具俊曄光頭有原因。

台灣女星徐熙媛（大S）昨日（3月8日）宣布與韓國組合酷龍成員具俊燁結婚，消息震驚整個娛樂圈。不少網民除了送祝福外，更對具俊燁進行大起底，其中他的衣着打扮及光頭Look亦成焦點，被大家讚他絕對是型爆中佬！

早於1996年憑藉唱跳組合「酷龍」風靡全亞洲的具俊曄，出道時因為才色兼備而收獲大批粉絲，後來他在輾轉下成為DJ，也經常在社交平台分享穿搭心得，認真是走在潮流尖端。

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親解光頭之謎

近日具俊曄亮相韓國綜藝節目《玩甚麼好呢》，對於大家對於其光頭Look有所疑問，具俊曄便親自解開長達三十年的光頭之謎，他直言不是為了領先潮流而剃頭：「從1990年開始，至今維持光頭造型30年了。從25歲開始便有脫髮徵兆，那時候我就開始用一點點黑彩噴霧。」

節目中更公開了具俊曄年輕時的照片，清秀帥氣樣貌令全場人士大吃一驚。主持人HaHa還大讚具俊曄很像張國榮：「哥那時候頭髮很多，是張國榮的髮型！好帥啊，根本是美少年！」

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分享保養心得 望有日「髮再生」

不過原來要保養這個頭並不簡單，對此具俊曄甚有保養心得，並指自己不去髮型屋：「因為我真的不是為了時髦才剃頭，而是因為遺傳而剃了光頭。一開始是在家裏偷偷剃，現在都是自己剃。為甚麼每天都要剃呢？因為頭髮長了，剃髮刀就不好用，會很痛。」

雖然被指是潮爆的首代光頭，不過具俊曄便自爆經常幻想「髮再生」的一天：「一開始怕有頭皮，會在頭上塗點東西，但是過了一段時間就會冒油，如果塗了乳液，可能會堵塞毛孔，說不定科學進步、說不定有可能會長出頭髮，所以不能堵塞毛孔啊！」

▲ 具俊曄到達台灣。

已抵達台灣

另外，具俊曄在今天（3月9日）到達台灣，並立刻要進防疫旅館隔離10天，當他到埗後看到媒體時不時點頭、招手打招呼，心情愉快，相信他很期待與大S見面。

據知他入住的瀚寓酒店1晚要8000元台幣起跳，最貴的房間則1晚要9500元台幣，隔離10天至少8萬元台幣，而且瀚寓酒店與大S住處僅相距2公里遠。