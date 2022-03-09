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【抗疫支援】浸大中醫分析3種中成藥藥效　提醒市民亂用或致不適

社會 14:52 2022/03/09

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浸大協理副校長（中醫藥發展）、中醫藥學院臨床部主任卞兆祥。（譚以諾攝）

本港疫情嚴峻，不少市民會選擇進食中成藥。浸大協理副校長（中醫藥發展）、中醫藥學院臨床部主任卞兆祥說，各款市面常見的中成藥適用於有不同表徵的市民，亦不適用於用作預防，提醒市民服藥要先查詢中醫師。

卞兆祥說，近日浸大的中醫診所接獲很多市民查詢，他指出，目前市面上常見的3款相關中成藥各有不同功效，適合於有不同病徵的市民使用，

「連花清瘟膠囊」：適用於發高燒、怕凍、有肌肉酸痛、痰多、大便乾硬或呈粒狀患者

「金花清感顆粒」：適用於發燒、怕凍、有喉嚨乾痛、有輕微咳嗽、流鼻水、少少黃痰的患者

「藿香正氣片」：適用於有頭痛、腹瀉、嘔吐情況的患者

卞兆祥又說，3款中成藥獲特區政府認可，亦是內地防控疫情時常用中成藥。他提醒，有關藥物不是用作預防，如果市民沒有出現病徵，胡亂服用或會導致不適，用藥前或用藥後有不適，要第一時間查詢中醫師意見。

特區政府獲中央送贈約45萬盒連花清瘟膠囊。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴
 

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