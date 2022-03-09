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【第五波疫情】再有2名染疫老婦倒斃家中　警員穿保護裝備調查

社會 14:59 2022/03/09

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再有2名染疫老婦倒斃家中，警員穿保護裝備調查。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，截至前日（7日）共有2,365宗死亡個案。本港今日（9日）再有兩宗長者染疫後被發現在家昏迷不治，警員接報到場調查，均穿上保護裝備。

事發今早9時25分，警方接報油麻地偉晴街11號一單位內，有一名老婦倒斃於屋內，據了解，老婦早前接受檢測，並驗出新冠病毒，警員穿上保護裝備調查事主倒斃原因是否與新冠肺炎有關。遺體由仵工送往殮房，死因有待驗屍後確定。

另外，中午12時07分，青衣長亨邨亨緻樓一單位內一名老婦，被家人發現倒臥在屋內，家人報警求助。救援人員到場證實老婦不治。據了解，老婦日前被檢出感染新冠肺炎病毒。

警方暫時將兩宗案件列作屍體發現案。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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