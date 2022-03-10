【WhatsApp騙案】扮「中聯辦王秘書長」傳話人要求轉帳50萬買常委位　劉國勳識破報案

▲ 劉國勳已到警署報案。（短片截圖）

WhatsApp騙案層出不窮，今次更有人冒稱是「中聯辦王秘書長的傳話人」，詢問民建聯立法會議員劉國勳對「常委」一職有否興趣，並要求其轉賬50萬元作為服務費，而身在北京出席兩會的另一位立法會議員霍啟剛亦慘遭殃及。劉國勳已報警，並提交所有訊息及通話紀錄。

根據對話記錄，騙徒形容自己只是一個「聯絡人」，「直屬李斌同志（十三屆全國政協副主席兼秘書長）」，詢問劉國勳對常委的位置有無興趣，又稱自己剛剛和霍啟剛見完面，霍已答應，並已交出80萬元服務費，著劉國勳先轉賬50萬元，剩下的待見面後再匯入。期間一度要求劉國勳在5分鐘內給答案，「要做自己人還是做敵人，自己想吧，反正手段多得很，你知的。」不過，對方提供的戶口，卻是一個「Ng chun lam吳醫生」的戶口。以下為對話紀錄：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2 ▲ （劉國勳供圖） ​​​​​​

劉國勳稱，短訊來往期間，更兩次收到一個海外來電，假扮霍啟剛叫劉國勳「毋須懷疑」及「不要得罪他」。劉國勳已停止與對方通訊，亦沒有轉帳款項，並於今日已經報警，提交所有訊息及通話紀錄，希望早日將騙徒繩之於法。

劉國勳說，看到「中聯辦」索款已知是騙案，而同一時間亦立即與霍啟剛聯絡，確認他沒有轉帳所謂的「服務費」。他又呼籲市民，如接獲可疑短訊，尤其涉及轉帳要求，應提高警覺，查證真偽。

而霍啟剛亦透過社交平台发聲明，稱近日有騙徒聲稱本人會參與合作項目，並偽造銀行轉賬證明，招搖撞騙，企圖騙取其他人參與合作，呼籲大家要小心。

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記者：林曉君