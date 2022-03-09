  • 19°C
香港時間 : 2022309日 (週三) 22:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【回應夏寶龍講話】林建岳倡在港重樹「發展惠民」主調

政治 21:15 2022/03/09

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

全國政協常委林建岳。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍今會見港區政協委員並發表講話，全國政協常委林建岳引述夏寶龍指，中央不論是出手制定港區國安法，還是完善選舉制度，出發點都是爲了一國兩制行穩致遠，香港長治久安。又提到，中央確保一國兩制不僅50年不變，50年後也不變，是香港廣大市民的共同訴求和呼聲。

對於夏寶龍強調香港前景一定非常好，要繼續融入國家發展大局，林建岳表示，香港是一個經濟城市，不僅香港的國際地位及對國家的最大價值由經濟地位決定，而且香港的社會民生問題，都要靠發展經濟來解決，認為香港的未來在於融入國家發展大局，抓住粵港澳大灣區和「一帶一路」建設機遇，參與「十四五」規劃，對接「雙循環」。林建岳又指出，香港正面對困難局面，更需各界攜手謀發展，在香港重新樹立「發展惠民」這個主調。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君

相關文章

【愛國者治港】港區委員：夏寶龍要求愛國者做到「5個有」　包括有格局、有擔當
今日 13:57
【愛國者治港】港區委員：夏寶龍要求愛國者做到「5個有」　包括有格局、有擔當
【一國兩制】委員引述夏寶龍：中央不會代替港府管香港　只會在有需要時才出手
今日 13:31
【一國兩制】委員引述夏寶龍：中央不會代替港府管香港　只會在有需要時才出手
【一國兩制】夏寶龍：儘管香港面對種種困難　中央均無怪罪願一同承擔
今日 14:27
【一國兩制】夏寶龍：儘管香港面對種種困難　中央均無怪罪願一同承擔

你可能感興趣

【愛國者治港】港區委員：夏寶龍要求愛國者做到「5個有」　包括有格局、有擔當
今日 13:57
【愛國者治港】港區委員：夏寶龍要求愛國者做到「5個有」　包括有格局、有擔當
【一國兩制】委員引述夏寶龍：中央不會代替港府管香港　只會在有需要時才出手
今日 13:31
【一國兩制】委員引述夏寶龍：中央不會代替港府管香港　只會在有需要時才出手
【一國兩制】夏寶龍：儘管香港面對種種困難　中央均無怪罪願一同承擔
今日 14:27
【一國兩制】夏寶龍：儘管香港面對種種困難　中央均無怪罪願一同承擔
林建岳 夏寶龍 一國兩制 政治

最高瀏覽

【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
13:24 2022/03/08
【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
今日 09:01
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
【抵食飯盒】荃灣$40買超足料海鮮三餸飯　有長腳蟹龍蝦附送汽水與例湯
14:52 2022/03/08
【抵食飯盒】荃灣$40買超足料海鮮三餸飯　有長腳蟹龍蝦附送汽水與例湯