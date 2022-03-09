【回應夏寶龍講話】林建岳倡在港重樹「發展惠民」主調

▲ 全國政協常委林建岳。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍今會見港區政協委員並發表講話，全國政協常委林建岳引述夏寶龍指，中央不論是出手制定港區國安法，還是完善選舉制度，出發點都是爲了一國兩制行穩致遠，香港長治久安。又提到，中央確保一國兩制不僅50年不變，50年後也不變，是香港廣大市民的共同訴求和呼聲。

對於夏寶龍強調香港前景一定非常好，要繼續融入國家發展大局，林建岳表示，香港是一個經濟城市，不僅香港的國際地位及對國家的最大價值由經濟地位決定，而且香港的社會民生問題，都要靠發展經濟來解決，認為香港的未來在於融入國家發展大局，抓住粵港澳大灣區和「一帶一路」建設機遇，參與「十四五」規劃，對接「雙循環」。林建岳又指出，香港正面對困難局面，更需各界攜手謀發展，在香港重新樹立「發展惠民」這個主調。

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記者：林曉君