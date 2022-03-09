【第五波疫情】年過7旬蔡堅染疫現咳嗽喉痛症狀　料為染疫者診症時感染

▲ 年過7旬蔡堅染疫正留家隔離，現咳嗽喉痛症狀（資料圖片）

第五波疫情持續，醫學會會長蔡堅今（9日）向TOPick表示，早在一星期多前已中招，料因為在診所為數十名染疫者診治而被傳染，並透露他一直在家居隔離及休養，早前感到喉嚨痛、咳及疲累，現時已復原不少：

我估睇咗幾十個（染疫者），無論發燒，同冇做RAT（快速測試）的病人我都睇，（口罩、面罩）咩都戴哂，但我諗傳染性都強。

醫管局政總裁高拔陞今早表示，伊利沙伯醫院由今日起會轉為定點醫院，不會再接收非新冠病人，詳情請看：下一頁；蔡堅表示贊成做法，因可集中處理病人，避免出現早前過多確診者無法入院情況，而現時伊利沙伯醫院內較「奇難雜症」的病人可平均分至其他龍頭醫院，或將部分病人轉至私家醫院，他又認為局方不應太集中處理新冠病人，仍要讓其他龍頭醫院接受非新冠的重症患者。

對於行政長官林鄭月娥指，會設立專門為染疫長者而設的社區隔離及暫託中心，詳情請看：下一頁；蔡堅指，有一定私家醫生對幫忙診症有興趣，不過港府一直沒主動聯絡私家醫生或醫學會，解釋相關工作的細節，如工作時數、工作內容、設施內相關設備等，而是要私家醫生主動查問：

呢個做法令到好多私家醫生即使有興趣都會卻步。

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記者：鄧凱文