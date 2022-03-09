  • 24°C
香港時間 : 2022309日 (週三) 16:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】年過7旬蔡堅染疫現咳嗽喉痛症狀　料為染疫者診症時感染

社會 15:18 2022/03/09

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

年過7旬蔡堅染疫正留家隔離，現咳嗽喉痛症狀（資料圖片）

第五波疫情持續，醫學會會長蔡堅今（9日）向TOPick表示，早在一星期多前已中招，料因為在診所為數十名染疫者診治而被傳染，並透露他一直在家居隔離及休養，早前感到喉嚨痛、咳及疲累，現時已復原不少：

我估睇咗幾十個（染疫者），無論發燒，同冇做RAT（快速測試）的病人我都睇，（口罩、面罩）咩都戴哂，但我諗傳染性都強。  

醫管局政總裁高拔陞今早表示，伊利沙伯醫院由今日起會轉為定點醫院，不會再接收非新冠病人，詳情請看：下一頁；蔡堅表示贊成做法，因可集中處理病人，避免出現早前過多確診者無法入院情況，而現時伊利沙伯醫院內較「奇難雜症」的病人可平均分至其他龍頭醫院，或將部分病人轉至私家醫院，他又認為局方不應太集中處理新冠病人，仍要讓其他龍頭醫院接受非新冠的重症患者。 

對於行政長官林鄭月娥指，會設立專門為染疫長者而設的社區隔離及暫託中心，詳情請看：下一頁；蔡堅指，有一定私家醫生對幫忙診症有興趣，不過港府一直沒主動聯絡私家醫生或醫學會，解釋相關工作的細節，如工作時數、工作內容、設施內相關設備等，而是要私家醫生主動查問： 

呢個做法令到好多私家醫生即使有興趣都會卻步。

最新熱門影片：【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【第五波疫情】何栢良指現階段並無迫切性進行全民檢測　強調疫苗接種是重中之重
今日 10:58
【第五波疫情】何栢良指現階段並無迫切性進行全民檢測　強調疫苗接種是重中之重
【第五波疫情】醫管局優先安排4類確診病人接受治療　將有新平台支援社區確診患者
今日 12:36
【第五波疫情】醫管局優先安排4類確診病人接受治療　將有新平台支援社區確診患者
【第五波疫情】恒生銀行多9分行有員工染疫　富邦銀行紅磡分行員工初確關閉2天消毒【不斷更新】
今日 14:26
【第五波疫情】恒生銀行多9分行有員工染疫　富邦銀行紅磡分行員工初確關閉2天消毒【不斷更新】
【第五波疫情】再有2名染疫老婦倒斃家中　警員穿保護裝備調查
今日 14:59
【第五波疫情】再有2名染疫老婦倒斃家中　警員穿保護裝備調查
【第五波疫情】林鄭：相信大家不想經常見到我　每日發佈會將持續至打贏「抗疫戰」
今日 14:09
【第五波疫情】林鄭：相信大家不想經常見到我　每日發佈會將持續至打贏「抗疫戰」

你可能感興趣

【第五波疫情】何栢良指現階段並無迫切性進行全民檢測　強調疫苗接種是重中之重
今日 10:58
【第五波疫情】何栢良指現階段並無迫切性進行全民檢測　強調疫苗接種是重中之重
【第五波疫情】醫管局優先安排4類確診病人接受治療　將有新平台支援社區確診患者
今日 12:36
【第五波疫情】醫管局優先安排4類確診病人接受治療　將有新平台支援社區確診患者
【第五波疫情】恒生銀行多9分行有員工染疫　富邦銀行紅磡分行員工初確關閉2天消毒【不斷更新】
今日 14:26
【第五波疫情】恒生銀行多9分行有員工染疫　富邦銀行紅磡分行員工初確關閉2天消毒【不斷更新】
家居 疫情 喉嚨痛

最高瀏覽

【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
13:24 2022/03/08
【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
今日 09:01
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
【死亡個案】4人家中當場證實死亡　年齡介乎32至85歲
16:49 2022/03/08
【死亡個案】4人家中當場證實死亡　年齡介乎32至85歲