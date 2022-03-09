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【抗疫支援】東華三院免費開放靈堂予長生店預訂　料可讓400家庭舉行喪禮緩殮房壓力

社會 15:10 2022/03/09

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（資料圖片）

第五波疫情已有逾2000宗死亡個案，近日出現殮房不足，遺體滯留醫院的情況，出殯設施同樣缺乏。東華三院今（9日）宣布，下周一至周日免費開放寰宇殯儀館3個靈堂予長生店預訂，料可讓400家庭舉行喪禮。

東華三院表示，除了殮房不足，現時醫院設施緊張，原用作簡單出殯儀式的小禮堂，亦已改作其他用途，小禮堂未能使用，令原來可供出殯的設施更為缺乏。因此，東華三院將由下周一（14日）至周日（20日）免費開放寰宇殯儀館地下靈堂，每天提供四個時段，每個時段為2小時，供長生店以電話方式預訂。

東華三院預計，此舉可讓逾400家庭舉行簡單而莊嚴的喪禮，並進一步舒緩公眾殮房的壓力。東華三院亦感謝花部承辦商對此支持的安排，並決定減收長生店一半的靈堂佈置費。

東華三院已於本月1日借出寰宇殯儀館殮房，予衛生署使用， 以緩解醫院及公眾殮房設備不足的壓力。

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記者：黃小冰

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