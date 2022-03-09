【紙飛機】Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽 發揮創意摺紙飛機爭奪赴奧地利比賽資格

▲ 世界紙飛機大賽於奧地利薩爾斯堡的Hangar–7舉行。

踏上旅途的感覺相信好多人都好懷念﹐如果話你知只要準備白紙、你的無限創意，摺出你專屬的紙飛機，將一條不多於30秒的原創短片上載到 Instagram，爭取成為Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽港澳區冠軍代表，就有機會前往Red Bull於奧地利薩爾斯堡的Hangar–7，參加3年一度的Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽決賽，同世界各地別具創意的學生們交流，你又會否心動？！只要你敢想﹐紙飛機亦可以送你一對翼，飛向國際的大舞台！

最新影片推介：

Wings世界紙飛機大賽共設有3個組別賽事，包括：最長飛行時間 (Longest） 、最遠飛行距離 (Longest）及花式飛行 。而今年港澳區只設花式飛行組別 ，並首次以網上形式舉行，參加者需要提交一段不超過 30 秒的表演影片到 Instagram，表演元素可以天馬行空，不論是魔術、體操 甚至是拍攝剪接也可以盡情發揮 ！

參加方法都很簡單，上載到Instagram 並加入 @redbull 、 @redbull h k 、 #redbullpaperwings 、 #hongkong ﹐以及將帳戶設為公開便可以。

評判團會按3個標準選出得獎者：社交媒體參與度、表演及影片創意（藝術、設計）、飛行表現，報名4月1日截止。

較早前澳門選手余健樂透過Red Bull Paper Wings 的 Fast Lane 全球選拔賽， 成為全球首位率先贏得花式飛行組別世界賽入場券的選手，有興趣參賽的朋友可以參考他的短片： Red Bull Paper Wings 花式飛行表演

責任編輯：王明芳