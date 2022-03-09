  • 24°C
香港時間 : 2022309日 (週三) 16:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紙飛機】Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽 發揮創意摺紙飛機爭奪赴奧地利比賽資格

親子好去處 15:16 2022/03/09

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

世界紙飛機大賽於奧地利薩爾斯堡的Hangar–7舉行。

踏上旅途的感覺相信好多人都好懷念﹐如果話你知只要準備白紙、你的無限創意，摺出你專屬的紙飛機，將一條不多於30秒的原創短片上載到 Instagram，爭取成為Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽港澳區冠軍代表，就有機會前往Red Bull於奧地利薩爾斯堡的Hangar–7，參加3年一度的Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽決賽，同世界各地別具創意的學生們交流，你又會否心動？！只要你敢想﹐紙飛機亦可以送你一對翼，飛向國際的大舞台！

最新影片推介：

Wings世界紙飛機大賽共設有3個組別賽事，包括：最長飛行時間 (Longest） 、最遠飛行距離 (Longest）及花式飛行 。而今年港澳區只設花式飛行組別 ，並首次以網上形式舉行，參加者需要提交一段不超過 30 秒的表演影片到 Instagram，表演元素可以天馬行空，不論是魔術、體操 甚至是拍攝剪接也可以盡情發揮 ！

參加方法都很簡單，上載到Instagram 並加入 @redbull 、 @redbull h k 、 #redbullpaperwings 、 #hongkong ﹐以及將帳戶設為公開便可以。
評判團會按3個標準選出得獎者：社交媒體參與度、表演及影片創意（藝術、設計）、飛行表現，報名4月1日截止。

較早前澳門選手余健樂透過Red Bull Paper Wings 的 Fast Lane 全球選拔賽， 成為全球首位率先贏得花式飛行組別世界賽入場券的選手，有興趣參賽的朋友可以參考他的短片： Red Bull Paper Wings 花式飛行表演

責任編輯：王明芳

比賽 奧地利 Instagram

最高瀏覽

【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
13:24 2022/03/08
【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
今日 09:01
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
【死亡個案】4人家中當場證實死亡　年齡介乎32至85歲
16:49 2022/03/08
【死亡個案】4人家中當場證實死亡　年齡介乎32至85歲