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【抗疫支援】foodpanda向慈善機構捐100萬外賣餐券　免除餐廳每月上架費一個月

社會 15:27 2022/03/09

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foodpanda向慈善機構捐100萬外賣餐券，免除餐廳每月上架費一個月。（foodpanda提供）

本港疫情嚴峻，餐飲、零售業界及弱勢社群受到的衝擊更大，foodpanda香港今日（9日）宣布，將會啟動總值逾300萬的 「疫流同行」計劃，包括向本地弱勢社群派發1.2萬張 foodpanda 外賣餐券，以及一系列涉資約200萬港元的措施，包括免除餐廳每月上架費直至3月31日為止、向送遞團隊派發7,000份快速測試套裝。

foodpanda將會向本地15間慈善機構，其中包括惜食堂、膳心連基金、同路舍、匡智會、關注草根生活聯盟、屯門婦聯、香港單親協會等，捐贈逾1.2萬張價值80元的 foodpanda 外賣餐券，合共約100萬。計劃將會於3月中以兌換碼的形式，將餐券派發予所有慈善機構夥伴，並由機構送到有需要人士手上。所有餐券將不設最低消費，亦可於所有餐廳夥伴使用。

此外，foodpanda將會為各合作夥伴推出多項支援措施，包括免除餐廳每月上架費直至3月31日為止、新增餐廳員工 「送遞員快速申請」計劃、向送遞團隊派發7,000份快速測試套裝、延長送遞員保險計劃中感染新冠的保障等，涉及約200萬，盡力協助持份者緩解燃眉之急。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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