【家族榮耀】馬昭慈為挽救家族危機嫁文標　展鵬偷食甄芯後決家催毁馬氏集團

▲ 《家族榮耀》

劇集《家族榮耀》正在TVB熱播，向來形象正面的張智霖首度飾演奸角「馬展鴻」，劇中他偷食「堂二嫂」甄芯（楊茜堯飾），惟發生一夜情後甄芯扮沒事，最後他決定大反擊設局催毁馬氏集團，另外馬昭慈（梁靖琪飾）為挽救家族危險，犧牲自己的一生幸福。

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展鵬甄芯一夜情

昨日（3月8日）播出的《家族榮耀》，講述迪羅斯催促展鴻（張智霖飾）行動，惟展鴻遲疑，而今晚（3月9日）播出的第23集，講述展鵬跟甄芯發生一夜情，惟事後甄芯當沒事發生，令展鵬感不是味兒。

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文標追求昭慈

展鵬決定跟迪羅斯合作，迪羅斯國際基金受到狙擊，要對馬氏撤資以保留多些現金應付危機，但背後原來為展鴻與迪羅斯聯手打壓馬氏股價。

另外，文標（胡卓希飾）熱烈追求昭慈（梁靖琪飾），但昭慈對他沒有感覺。馬氏陷入財困，難以在限期前注資，此時龍家提議與馬家結為親家。

▲ 昭慈以自己的婚姻來挽救家族危機。

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昭慈得知世宏患病

至於明晚（3月10日）播出的第24集，講述馬氏股價大跌，展鴻（張智霖）答應董事局解決危機後會引咎辭職。

為換取金龍的幫助，愛歡（陳曼娜飾）出面請李敏（陳梅馨飾）勸昭慈嫁進龍家；昭慈約見文標，聽了他的告白後有所動搖。

甄芯故意讓昭慈得知世宏患病一事，昭慈深感自責，故決定嫁給文標。