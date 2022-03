【奧斯卡2022】Disney+奥斯卡巡禮　獨家上架《西城故事》《毒心術》等本屆提名作

▲ 《西城故事》

全球影迷期待年度影壇盛事奧斯卡金像獎頒獎典禮,將於3月28日香港時間舉行。Disney+在今個3月推出「奧斯卡本屆入圍及歷屆得獎作品巡禮」片單,當中括獨家上架今屆奧斯卡獲7項提名、大導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)作品《西城故事》(West Side Story)。

史提芬史匹堡執導的《西城故事》由同名百老匯傳奇音樂劇改編,於本屆奧斯卡一舉榮獲7項提名,包括最佳影片、最佳導演、最佳女配角、最佳攝影、最佳音響效果、最佳美術設計及最佳服裝設計,為本屆熱門得獎作品之一。Disney+ 觀眾可以獨家感受連場歌舞帶來的青春迴響,再度投入這部經典作品之中。

謝茜嘉謝西婷競逐影后

其餘榮獲本屆奧斯卡提名,於Disney+播放之作品,包括由憑藉《忘形水》(The Shape of Water)奪得金像獎、金球獎雙料最佳導演吉拿域戴拖路(Guillermo del Toro)執導,改編自同名小說的黑色心理驚悚片《毒心術》(Nightmare Alley),共獲最佳影片、最佳攝影、最佳美術設計及最佳服裝設計4項提名。

由真人真事改編而成的傳記式劇情電影《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye),女主角謝茜嘉謝西婷(Jessica Michelle Chastain)憑藉飾演星級電視傳道人塔米菲貝克(Tammy Faye)的精湛演出,競逐奧斯卡影后殊榮,同一作品亦獲提名角逐最佳化妝與髮型設計獎項。

《尚氣》入圍視覺效果獎

香港影帝梁朝偉參演的Marvel Studios《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),以及反轉遊戲世界規則找尋自我的《爆機自由仁》(Free Guy),皆獲得最佳視覺效果提名。

記錄並探討於1969年舉行、為期6周的哈萊姆文化節(Harlem Cultural Festival)之《Summer of Soul》,入圍角逐最佳紀錄長片;迪士尼經典反派角色庫伊拉作為主角的迪士尼《黑白魔后》(Cruella),入圍角逐最佳服裝設計及最佳化妝與髮型設計。

《奇幻魔法屋》獲3項提名

當然少不了一系列原創動畫:迪士尼《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)及迪士尼《奇幻魔法屋》(Encanto)、迪士尼與彼思《盛夏友晴天》(Luca),均入圍角逐最佳動畫長片榮譽。

而且,《奇幻魔法屋》更同時獲得最佳原創配樂、最佳原創歌曲,即合共3項提名。

