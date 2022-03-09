【指定醫院】伊院周日起轉為指定醫院　逸東酒店將提供房間予有需要醫護入住

▲ 伊院今日起安排約380名病人轉院或出院。（曾秋文攝）

醫管局公布伊利沙伯醫院今日（9日）起將轉作定點醫院，集中接收新冠病人，院內約380名非新冠病人將於未來數天轉院，將來如有需要亦擬將律敦治醫院、靈實醫院、東華三院馮堯敬醫院及九龍醫院，轉為定點醫院。詳情即看：【下一頁】

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日在疫情記者會上表示，伊利沙伯醫院今日（9日）起將轉作定點醫院，院方今早已陸續安排病人轉院及出院，料3至4日內完成；而救護車只會將有生命危險的病人送到伊院，至於其他創傷病人會轉送到瑪麗醫院及威爾斯親王醫院。

伊院暫定3月13日早上起正式轉為定點醫院，料可提供約1500張病床供新冠病人使用，屆時醫院可以做到4個「集中」：

集中病人：不同專科新冠患者集中在伊利沙伯醫院接受治療

集中資源：深切治療部及加護病房的人手也會集中照顧重症病人

集中專家：集中有經驗醫護照顧重症病人

集中救治：其他病房也可救治中度病徵

此外，她表示伊利沙伯醫院附近的逸東酒店也會安排房間予有需要的伊院醫護入住，讓他們可以專心治療病人。

另外，醫管局將優先安排4類確診病人接受治療，將有新平台支援社區確診患者。詳情即看：【下一頁】

她又說，由於院內仍有部分病床要留給予要留院的新生嬰兒、癌症病人等，故未能可以將所有病床轉為接收新冠病人；而律敦治醫院、靈實醫院、東華三院馮堯敬醫院也會將轉為指定醫院接收新冠病人。

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責任編輯：郭詩詩