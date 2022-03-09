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【院舍爆疫】再多27間院舍有人染疫　涉及370宗個案

社會 16:35 2022/03/09

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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

第五波疫情持續嚴峻，今（9日）增25,991宗核酸檢測確診，快速測試陽性呈報平台也接獲32,766宗有效呈報。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再多27間院舍有新增個案，20間為安老院舍，7間為殘疾人士院舍，共涉370宗個案，其中278宗是院友，92宗是職員。

第五波疫情累計共710間安老院舍出現個案或爆發，過去兩星期便有450間安老院舍現個案，佔整體院舍56%，第五波疫情共1.96萬宗個案涉及院友，佔整體院友26%。涉及職員則有5310宗個案，佔整體職員18%。

殘疾院舍方面，已有237間院舍出現個案或爆發，過去兩星期則有179間現個案，佔整體院舍53%。第五波疫情共5420宗個案涉及院友，佔整體院友30%；涉及職員亦有2030宗個案，佔整體職員約20%

院舍死亡個案方面，至今錄得約1408宗死亡個案，僅3宗來自殘疾人士院舍。

歐家榮又透露，政府正就安老院舍閉環管理作安排，雖目前已有8成安老院舍現爆發，但有部分院舍的院友及職員仍未有收到感染或相關染疫者已康復，仍有一定風險，透過閉環管理可以防止院舍現爆發。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃小冰

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