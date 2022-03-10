【齊心抗疫】學生及教師陸續染疫 副校及大專兒子親自協助送上物資

▲ 朱校長表示，無論老師及家長們都同心抗疫。

過往每一年的暑期，無論是老師或學生們總是充滿期待的，懷着喜孜孜的心情去迎接，但是當大家知悉2022年的暑假是3月至4月的特別假期，大眾都是無奈和焦慮的，好一個特別假期﹗

隨着第五波疫情肆虐，特首於2月22日宣佈一系列的應對措施，對教育界來說，最震撼的當然是將暑假提前至3月至4月。各校因應校情，迅速制定各項應對措施，我校最初希望延至3月11日才放特別假期，但由於陸續收到老師及學生染疫的消息，加上諮詢家教會後，得悉普遍家長也正承受一定壓力：分別要為疫情奔波，張羅防疫用品；又要為生活日常所需而徬徨，搜購食品及用品以備不時之需，身心俱疲，確實需要喘息的機會，家長都期望提早放假，稍微將恆常的子女學習事宜放下。學校一向從善如流，最終決定3月7日開始放特別假期。

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特別假期的首天，本人親自致電早前因確診或自我檢測呈陽性而請假的學生和家長，一來表達慰問，二來希望知道他們的近況和需否任何支援。慶幸當中大部份曾染疫的學生已痊癒。確診的同學以一至三年級佔多數，約佔三分之二，染疫初期都有喉嚨痛、咳和發燒的症狀，發燒一至兩天不等，然後病徵慢慢減退。當中有不少家人互相傳染的情況，但亦有少部份家人沒有被傳染的，這真是萬幸！

學校準備了一些防疫用品準備送給有需要的家庭，但大部份家長都表示家中有應用物資，答謝學校關心之餘亦請學校將物品轉送有需要的家庭；其餘家庭原來已經得到親友或家長們的物資支援，可見香港人都守望相助，真是苦中一點甜啦！最後學校由一位副校長親自提出協助派送物資，更難得的是她就讀大專的兒子也參與其中，幫助有需要的家庭。

疫境之下，各人盡自身責任，做足一切防疫措施，同步也要伸出援手，幫助有需要的人，大家同心抗疫，希望香港早日痊癒！