【想見孫仔】老爺奶奶確診後轉陰性2日自稱有抗體　欲上門探1歲孫仔遭港媽力阻

▲ 港媽在網上發文大呻，老爺奶奶確診後轉陰性2日，就想上門探望孫仔。

第五波疫情仍處於高峰，家庭聚會大大減少，避免感染機會，但長輩難免掛念孫仔，近日有港媽有網上討論區發文訴苦，稱老爺奶奶於2月底確診後，轉陰性2日即提出欲上門見1歲孫仔，港媽聞言大驚，叫老公出面游說兩老不要上門。

該名港媽近日在網上討論區「親子王國」發帖文表示，老爺奶奶於上月24日確診，至3月5日轉為陰性，2日後老爺奶奶便提出欲上門探望孫仔。

佢哋話中過有抗體，可以嚟睇孫，BB只有1歲。

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老爺奶奶多次催促，表示好掛住孫仔，但港媽認為太快聚會並不恰當，「已經叫老公同佢哋講唔好嚟住，好煩，係咁話掛住個孫，自己已經轉陰，唔會傳染到俾阿B。」

網民︰政府話打2針可以見孫仔

網民都一面倒支持港媽一定要阻止老爺奶奶上門，以保護年幼兒子，因快測轉陰性仍有機會帶著少量病毒，提議不如教老爺奶奶以視像見面。點擊圖片即睇網民意見︰

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專家︰快測呈陰性不代表病毒消失

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮曾在疫情記者會上表示，如果在確診第6、7日的快測結果都呈陰性，即病毒量已去到很低水平，對其他人傳播風險低，可以過正常生活，但不代表病毒完全消失，因為快速測試較不敏感，要CT值20多或以下才呈陽性。

呼吸系統科專科醫生梁子超亦曾指出，陽性患者出現流鼻水、頭痛、發燒發冷等病徵，即病毒傳染性較無病徵患者高，故患者確診後第6、7日的快測結果呈陰性外，還需留意仍有否病徵。

同場加映：快速測試套裝使用教學

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責任編輯︰王明芳