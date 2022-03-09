【居安抗疫】染疫退燒後咳嗽不止 中醫分享簡易湯療化痰止咳

這星期人們最關切的問題，莫過於新冠肺炎病毒在港致病情況。面對疫情威脅，除要注意個人衞生外，亦要保持良好飲食及作息習慣，以維持良好免疫能力；同時亦要「兩手準備」抗疫，以防萬一。自己及家人一旦不幸感染，要通報相關政府部門外，亦要做好家居自我隔離及幫助康復的準備。

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在中藥方面，理想做法是中醫診斷後按個體狀況處方中藥，但若情況不便，筆者建議仍可適量準備些桑菊飲沖劑及藿香正氣散。

桑菊飲出自《溫病條辨》，為風溫初起用藥，具疏風清熱、宣肺止咳作用，尤其合適春夏感冒初起，身稍熱、口微渴者。

藿香正氣散則出自《太平惠民和劑局方》，主理身熱、頭痛昏重、微怕風吹，並有腸胃不適和腹冷洩瀉者。藿香正氣散有水或片裝劑形，同具解表和中、化濕理氣作用。建議可按症狀用藥，若咽痛煩熱口乾者，可服桑菊飲治理；若腹瀉不適為主者，可用藿香正氣水或片處理。

身熱期間不宜進食辛辣或生冷食物，以防激化咽喉不適，或加重腸胃不適。病患期間飲食清淡，萬不可過早飲用止咳湯水或成藥，以免止咳不成，反而閉門留寇，病患纏擾。對於飲食，宜清淡飲食，並與同住家人分開進餐。若家中有益生菌保健產品，亦可期間服用，以促進腸道甚至個人免疫力。

病患期間每天記錄體溫，及留意呼吸氣喘狀況。患者發熱一般持續2至3天，期間可沖或浸溫水浴，有助退燒；但切不可浸冷水浴，以免加重病情，變生肺炎。若熱退後微有咳嗽者，可用桔梗3錢、正海底椰3錢、川貝母2錢、南北杏1錢、陳皮1錢及瘦肉3 両，燉煮兩小時後服用，有良好止咳化痰作用。但若發現高燒不退，咳嗽嚴重，或動輒氣促喘者，小心為肺炎變症，應醫院處理為宜。

孕婦或蠶豆症患者，或對中藥有任何疑問，應先諮詢註冊中醫師，才服用中藥或中成藥品，中西藥服食時間要相隔最少兩小時。而若鄰居為長期病患人士或獨居長者，大家更要發揮鄰舍相助精神，適時問候近況，或需要時協助致電向外求助。大家同心合力，定能很快克服當前疫症威脅。

全文刊登《經濟日報》，原題是「防疫抗疫準備」

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