【疫市筍工】政府招聘全職接線生月薪2.2萬　即睇截止申請日期及詳情

▲ （林宇翔攝）

疫情下不少確診市民需要進行家居檢疫，負責接聽求助熱線的人員不足。工聯會屬會，香港旅遊業僱員總會在Facebook貼出民政事務處的「全職非公務員熱線助理」招聘廣告，月薪可達2.2萬元，更有1成約滿酬金。

有關工作的主要職責，是為接聽電話，處理公眾查詢和投訴，記錄行動詳細資料和轉介個案至相關部門。工作地點無限定。

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有關工作每日工作8.5小時，包括45分鐘「飯鐘」，每周有一天休假，需在任何日子上班。

具體而言，有關工作分3更：

A更（07:00-15:30）

B更（15:00-23:30）

C更（23:00-07:30）

薪酬方面，A、B更均為每月1.8萬元；C更則為每月2.2萬元。以上各更均有10%的約滿酬金。

受聘人士需可即時上班，合約期為3月至6月；只招聘香港永久性居民。截至申請日報為2022年3月11日下午2時。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚