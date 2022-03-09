【移民潮】上學年逾2,000津校教師退出公積金創近年新高　資深教師佔近7成

本港近年掀起移民潮，學界出現師生流失問題。據教育局《津貼學校公積金年報》披露，上學年有逾2,125名津校教師退出公積金計劃，為近7年來人數最多，當中近7成、即約1,400名教師擁有逾15年資歷，扣除新加入供款的教師，整體供款人數仍減少436人；離職教師獲發還供款亦佔35億元，按年增8成，亦創近年新高。

教育局近日發布2020/21學年《津貼學校公積金年報》顯示，年內有2,125人退出公積金供款，只有17人轉往補助學校；整體退出人數已連升4年，並佔對上一個學年38,928名供款人，下跌5.46%。

若扣減該學年有1,689人加入供款，供款人總數減至38,492名，減少了436名，整體跌幅為1.12%。

2019-20學年 2020-21學年 變化（百分比） 退出公積金的供款人 2,001人 2,125人 +124（6.20%） 加入公積金的供款人 2,482人 1,689人 -793（-31.95%） 供款人總數 38,928人 38,492人 -436（-1.12%）

退出公積金供款人士之中，66%年資超過15年，資深教師佔比較上一學年58%，大幅增加8個百分點，亦是教育局網頁目前披露2014/15學年以來，人數及比例上均是最多資深教師退出供款的一年；而10至15年資歷教師佔9%，與上一學年6%相若，年資10年下人士則佔25%。

年報亦按「發還退出供款人的款項」披露退出供款人去向，但未有列明相關人數。2020/21學年共發還約68億元款項予退出供款人，較2019/20學年大增35%；往年只有約4成款項是發還予離職教師，惟2020/21學年多達51%、約35億元發還款項屬於離職教師，金額比上一學年更多出8成；退休人士獲發款項則佔32億元，金額與去年30億元相若。

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記者：馮琪雅