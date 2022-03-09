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【死亡個案】新增291宗死亡個案　41歲外傭死者暈倒入院後揭染疫

社會 16:41 2022/03/09

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新增291宗死亡個案，41歲外傭死者暈倒入院後揭染疫。

本港第五波疫情持續，醫療系統瀕失守。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，截至昨日（8日）共有2,656宗死亡個案，新增291宗，死亡率為0.46%，年齡乎介11個月至108歲，當中5宗為兒童個案，全部小於10歲。

新增死亡個案中，包括一宗由法醫殮房呈報，一名76歲女子，有長期病患。在3月7日發現死亡。

在死亡個案中有，60歲或以上長者達2,519宗，佔94.8%。

疫苗接種方面，死亡個案中有90.7%人沒打針或只打一針。已打兩針的死亡率是0.06%，沒打針的是1.64%，兩者相差27倍。在80歲或以上長者中，完成兩針疫苗的個案，死亡率為2.27%，相比未完成打針的80歲長者10.87%，兩者相差5倍。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，據昨日呈報，68名病人情況危殆、107名病人情況嚴重，68名病人正在深切治療部留醫。

有195人染疫後於昨日離世，包括126名男性69名女性，年齡介乎41歲至105歲，當中178人屬65歲以上長者；有98人居於院舍；145位沒有接種疫苗，19位已打兩針，30位已打一針，1人已打3針。由於數據滯後，2月27至3月7日再有95名病人離世，年齡介乎47歲至100歲。

昨日較年輕死者中，全部有長期病，詳情如下：

  • 41歲女死者，為外籍傭工，腦出血家中暈倒入院後揭染疫，搶救後不治
  • 45歲女死者，有癌症，而且有擴散的情況
  • 8位50至56歲的死者，分別是癌症患者；院友；或者是長期需要照顧的人士

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法　專家教3招紓緩染疫精神壓力

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記者：李榮忠

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