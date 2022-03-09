【第五波疫情】高永文：全民檢測未必最能破解當前疫情　菁英會倡暫緩全民檢測

▲ 港區全國政協委員、食物及衞生局前局長高永文。（經濟日報資料圖片）

盛傳原定3月底的全民強制檢測，料很大機會押後進行。一直爭取全民檢測的建制陣營，近日對何時才是推行時機，在態度上亦有所改變，甚至明言建議港府暫緩推行。

正在北京出席全國兩會，港區全國政協委員、食物及衛生局前局長高永文今日表示，最近香港社會和專家都有共識，全民檢測未必最能夠破解當前疫情，因為本港已有大批市民受感染，即使當局有足夠檢測能力，但找出更多確診患者後，無法將患者及密切接觸者隔離，仍然是無辦法切斷傳播鏈。

高永文續指，相信中央會補充香港不足，包括派檢測人手來港，並用「中國速度」興建隔離設施。他建議，本港公立醫院集中收治嚴重病人，同時要善用隔離設施，讓病徵輕微但有高風險的人士，例如長者、兒童和慢性病患者入住。

另外，香港菁英會創會兼榮譽主席施榮忻亦表示，最近港大醫學院和政府專家顧問推算，全港或已有近200萬人染疫，形容目前受感染的人數驚人，認為在各方面條件未如理想下，勉強進行全民檢測，只會浪費資源、徒勞無功，建議港府當機立斷，暫緩全民檢測。

施榮忻認為，推行全民檢測的黃金時間已過去，認為港府現時應先籌備好所有前期工作，包括興建方艙醫院及隔離設施、提升充足檢測能力、準備所需醫療物資、調動所需人力資源、發揮科技支援功能，並積極配合中央的經驗和指引，在今年12月至明年1月的冬季流感高峰期，再推行全民檢測，相信會更為合適。

他又認為，在目前近200萬人染疫的情況下，若仍然沿用不分無病徵或輕症患者，都送到社區隔離設施，會出現資源錯配，建議港府重新審視定位，做好確診個案的隔離人群分流政策，強調安老院舍染疫的長者及中重症染疫人士，是真正有需要的人士。

至於無病徵或輕症患者，他認為，若家居合適則可安排家居隔離，但提醒當局要提早準備好所需醫療物資，給家居隔離人士服食治療。

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責任編輯：胡偉明