【第五波疫情】新增25991宗確診　快速測試申報平台共32766宗有效呈報【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診宗數持續破萬，多區圍封強檢亦揪出確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（9日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

【16：40】

最新的死亡數字方面，第五波疫情累計錄2,565宗，較昨日新增291宗，死亡率為0.46%。【詳情即看：下一頁】

【16：36】

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再多27間院舍有新增個案，共涉370宗個案。【詳情即看：下一頁】

【16：34】

在第五波疫情下，累計經酸檢測確診個案53萬8602宗，經快速測試確診的個案則有34,784宗。

【16：30】

本港今新增25,991宗核酸檢測確診個案，有3123宗由醫院管理局確診；有2825宗由公共衛生化驗處確診；其餘20043由私人化驗所或者其他化驗所確診，當中只有7宗是輸入性個案，其餘為本地個案。

在基因分析方面於衞生防護中心化驗的2825宗個案中，沒有L452R的個案，1816為omicron，其餘未知。

截至昨日，新冠病毒快速抗原測試呈報平台共收到32766宗完成呈報並已核實資料，已發隔離令等。當中有約9700宗是在3月6日完成取樣。歐家榮解釋指，由於平台3月7日6時才推出，所以將部份在3月6日採樣的人士，納入昨日呈報的個案中。

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責任編輯：TOPick港聞組