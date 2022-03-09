  • 24°C
香港時間 : 2022309日 (週三) 16:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】新增25991宗確診　快速測試申報平台共32766宗有效呈報【不斷更新】

社會 16:25 2022/03/09

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（梁偉榮攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診宗數持續破萬，多區圍封強檢亦揪出確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（9日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

【16：40】

最新的死亡數字方面，第五波疫情累計錄2,565宗，較昨日新增291宗，死亡率為0.46%。【詳情即看：下一頁

【16：36】

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再多27間院舍有新增個案，共涉370宗個案。【詳情即看：下一頁

【16：34】

在第五波疫情下，累計經酸檢測確診個案53萬8602宗，經快速測試確診的個案則有34,784宗。

【16：30】

本港今新增25,991宗核酸檢測確診個案，有3123宗由醫院管理局確診；有2825宗由公共衛生化驗處確診；其餘20043由私人化驗所或者其他化驗所確診，當中只有7宗是輸入性個案，其餘為本地個案。

在基因分析方面於衞生防護中心化驗的2825宗個案中，沒有L452R的個案，1816為omicron，其餘未知。

截至昨日，新冠病毒快速抗原測試呈報平台共收到32766宗完成呈報並已核實資料，已發隔離令等。當中有約9700宗是在3月6日完成取樣。歐家榮解釋指，由於平台3月7日6時才推出，所以將部份在3月6日採樣的人士，納入昨日呈報的個案中。

最新熱門影片：【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法　專家教3招紓緩染疫精神壓力

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【第五波疫情】再有2名染疫老婦倒斃家中　警員穿保護裝備調查
今日 14:59
【第五波疫情】再有2名染疫老婦倒斃家中　警員穿保護裝備調查
【第五波疫情】年過7旬蔡堅染疫現咳嗽喉痛症狀　料為染疫者診症時感染
今日 15:18
【第五波疫情】年過7旬蔡堅染疫現咳嗽喉痛症狀　料為染疫者診症時感染
【第五波疫情】高永文：全民檢測未必最能破解當前疫情　菁英會倡暫緩全民檢測
今日 16:12
【第五波疫情】高永文：全民檢測未必最能破解當前疫情　菁英會倡暫緩全民檢測

你可能感興趣

【第五波疫情】再有2名染疫老婦倒斃家中　警員穿保護裝備調查
今日 14:59
【第五波疫情】再有2名染疫老婦倒斃家中　警員穿保護裝備調查
【第五波疫情】年過7旬蔡堅染疫現咳嗽喉痛症狀　料為染疫者診症時感染
今日 15:18
【第五波疫情】年過7旬蔡堅染疫現咳嗽喉痛症狀　料為染疫者診症時感染
【第五波疫情】高永文：全民檢測未必最能破解當前疫情　菁英會倡暫緩全民檢測
今日 16:12
【第五波疫情】高永文：全民檢測未必最能破解當前疫情　菁英會倡暫緩全民檢測
何婉霞 疫情 醫生 衞生防護中心 衞生署 傳染病

最高瀏覽

【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
13:24 2022/03/08
【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
今日 09:01
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
【死亡個案】4人家中當場證實死亡　年齡介乎32至85歲
16:49 2022/03/08
【死亡個案】4人家中當場證實死亡　年齡介乎32至85歲