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【第五波疫情】梁栢賢：口服藥帶來新希望　安老院閉環管理時可給長者服用

社會 16:15 2022/03/09

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超過8成院舍已經有疫情。（資料圖片）

第五波疫情持續，本港確診個案仍多。本港醫管局前行政總裁梁栢賢在社交媒體上發貼文，指口服藥帶來治療新希望，自2021年12月已經有兩隻口服抗新冠藥物在美國得到緊急使用許可。他指政府應該很快也會引入藥物，呼籲廣泛使用，尤其是給閉環管理的安老院舍長者。

兩款藥物分別為 「molnupiravir」「Paxlovid」，除美國外，新加坡更早於二月可以配方「Paxlovid」使用。他引述研究指，這兩隻口服藥在染病初期服用可以減低入院率和死亡率三成至八成以上。在香港現有的疫情嚴下，他相信政府會盡快引入口服新冠藥物，予高風險長者以減低重症和死亡率。

梁表示，昨天全港己有超過85%院舍及超過1.6萬名院友確診，於未來數個星期仍會持續上升。政府打算於3月18日之前為所有院友接種，希望同時使用口服藥給確診長者服用，與疫苗雙管齊下，相信可大大減少重症和死亡率。希望未來醫管局可以廣泛使用，在安老院舍閉環式管理下，長者每日一檢，陽性就即給予口服劑，另外社區高危人士亦都可以通過醫管局的指定診所給予口服藥，如果藥物供應充足，亦可以有指定私家醫療機構加入，分派藥物。

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法 專家教3招紓緩染疫精神壓力

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記者：袁澍

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