【第五波疫情】快測呈報後核酸陰性仍要隔離？　防護中心解釋條件及要求

▲ 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮（資料圖片）

本港第五波疫情持續，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，網上呈報快測呈陽性人士會在呈報當日或翌日獲抽樣，由承辦商上門提供鼻腔拭紙作核酸覆檢，為核實是否確診，並指正常而言，快測呈陽性，1至2日內作核酸覆檢都會是陽性，但如發現核酸檢測為陰性，當局會再作調查當中原因，如是否市民作核酸覆檢採樣得不好，惟由於患者一度快測呈陽性，故相信都有風險，中心仍會安排相關市民進入社區隔離設施再作進一步測試。

歐家榮指，如發現有人刻意呈報假資料會交由警方處理，因涉不誠實使用電腦。至於2月26日至3月6日快測呈陽性者，可在3月14日或之前作呈報，中心相信大部分人已康復，故不會再作醫學跟進，由於現時仍在收集相關人士呈報，中心認為現時公布呈報數字或會誤導公眾，故在3月14日才會呈報相關數字，屆時才會見到2月底起的疫情趨勢。歐家榮又指，會將快測個案納入確診，將來可以統一計算。

被問到疫情評估，歐家榮指很多患者病徵輕微或無徵狀，相信不少市民沒做測試，染疫市民一定比經核酸或快測得到數字多，另有研究指，一宗確診個案背後有3至4宗個案沒被揪出，需實際感染數字則要專家再分析數據。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生會出席今疫情記者會。

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記者：鄧凱文