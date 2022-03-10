【小強雪櫃】一家5口懶執屋雪櫃堆積食材成曱甴溫床 插畫家屋主：甲甴係Roommate

▲ 一家5口懶執屋 ，雪櫃堆積食材成曱甴溫床。

疫情下不少家庭都有囤積物品的習慣以防不時之需。然而當物品越積越多，無法做到斷捨離，就會容易引起居家衛生問題。

人氣插畫家屋內雪櫃 懶清理成甲甴溫床

ViuTV電視節目《打開你雪櫃》最新一集，主持人到訪人氣插畫家Johnee家中，驚見此屋內雪櫃衛生情況惡劣。雪櫃一經打開，已見到內藏不少蟑螂幼蟲屍體、污漬。雪櫃內的食材看似已存放一段時日，甚至有非食物的擺設存放在內，及有食材已經變質。在主持人執拾雪櫃內不同位置的食材時，亦四處遍佈蟑螂痕跡。除此之外，當朋友作客清理飯檯時，掀起更驚見更大量的蟑螂屍體，惡劣情況令眾人譁然。

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插畫家屋主：當蟑螂是室友 一年只會掃一次地、洗一次碗

除雪櫃衛生情況惡劣，Johnee屋內雜物的髒亂程度亦令人愕然。Johnee表示，一家五口生活，自己作為屋主定下家規，覺得物件在其擺放的位置都有它的道理，故意執拾即是有違自然，因此不會讓家人執屋，尤其是自己工作的區域。甚至睡房內，有一灘貓的嘔吐物，都不會被清理。

生/熟食物最佳保質期

在雪櫃範圍出現蟑螂，很可能導致食材被污染，有機會令人食物中毒及患腸胃炎等疾病。根據美國政府食物安全網站，及尚營坊高級營養師黃凱詩指出，雪櫃沒有殺菌作用，一些脂肪或蛋白質較高的肉類是細菌活躍的媒體，存放時間應愈短愈好。

未經煮熟的食物以在冰格(-18℃)存放時間計算，煙肉、腸仔類只可存放1至2個月，而紅蘿蔔、青豆類則可放較長時間。另外，已煮熟或開封食物，可在雪櫃（約4度或以下）存放1至7天不等，例如豬、牛肉類；海鮮僅建議存放1-2天。

因此，市民在囤積食材在雪櫃後，需要根據情況及時清理食材，避免放壞，引起衛生困擾。

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責任編輯：羅嘉欣