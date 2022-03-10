【暖男爸爸】雷有輝靠張國榮拉近父子關係　愛妻號維繫家庭之道：令老婆開心

▲ 太極成員雷有輝現實中是好老公。

太極樂隊主音雷有輝（Patrick）除是資深的音樂人，也是行內知名的和音歌手。入行接近40年，他跟無數巨星曾同台合作。性格親切的Patrick，現實中同是愛妻號和暖男爸爸，談起育兒經及家庭心得，雷有輝跟講起樂壇逸事一樣滔滔不絕。

雷有輝早在80年代已開始夾band，事業足跡遍及幕前幕後，又擔任演唱會和音及教授唱歌，在行內40年資歷深厚。Patrick不諱言年輕時較貪玩，感情上也未定性，跟現任太太在拍拖時離離合合，至20年前才有成家立室的計劃，在為人父親方面，也是邊學邊做。

▲ 雷有輝憶亡母感觸。

Patrick對當時做爸爸的心情，依然記憶猶深。他憶述：「當時剛計劃結婚前，太太便已有身孕，本來未有準備為人父母，也不想有太多負擔，但既然小生命來到，便欣然接受。」

雖然太極樂隊成員不少已做爸爸，不過雷有輝指每人都有不同的育兒方法，別人的一套只能當作參考，不能照辦煮碗。「我很喜歡在別人身上學習，如做演唱會和音時，便會留意表演者的技巧，吸收別人的長處。在育兒方面也一樣，有時在街上都會看看其他人怎樣教仔，有些人會在大庭廣眾罵孩子，這樣就不是很好，自己就會多加注意。」

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從不擺父親架子

在父子關係上，雷有輝希望跟兒子Matt（雷瑋陶）似朋友，故從不擺起父親架子。Patick笑言：「以前我阿爸教落，男人之間講話不妨可以粗言穢語，只要不是用來罵人便可，故我跟兒子交談也會夾雜粗口，這樣父子隔膜會少些，當然我也教他如媽媽或其他人在場便不可，要懂得尊重別人。」

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現時雷有輝兒子轉眼已長大，已進大學讀書，而音樂就成了父子溝通的橋樑。「兒子小時候有學打鼓，但不是很起勁，相信他對音樂興趣不大，而且他的聽歌口味也跟我不同。以前我們只會聊打機。但他近年喜歡在Netflix看經典港片及西片，如《英雄本色》、《教父》，又會去買張國榮的黑膠碟，因為我都是在那個年代成長，很自然增加了父子間的話題。」

雷有輝也受到兒子影響，重新聽回許多年青時喜歡的音樂，又會兩父子一同去深水埗買二手碟，彼此有更多的了解。「有說人長大會喜歡懷緬過去，其實是從過去的事物，對自己又有不同的認識。好像聽The Beatles、Eagles的歌，以前只是很表面，現在會聽得更深入，我和兒子會在一齊聽歌時，再講到歌曲的主題、文字、封面美學，是很好的音樂教材和親子經驗。」

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憶亡母更珍惜親情

近日雷有輝推出個人專輯《二十才前》，就是藉由音樂去回顧自己的成長路。由思念亡母的親恩，至回憶學生時代的青蔥戀愛，再到延續至下一代的關愛，概念十分完整。在派台作品《女同學》，還找來兒子一同拍MV，完成首次父子檔的音樂合作。

談到4年前過身的母親，雷有輝難掩感觸。「因父親早逝，媽媽一個人住，我結婚後會常帶兒子探望，看到她身體漸多病痛，早有了心理準備，慶幸是媽媽走得安詳，沒有太多痛苦。一直以來，媽媽對我的愛也很深，故她的過身，對我有很大打擊，但會正面去看，把她的愛留在心底。」

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母愛偉大，因此雷有輝亦很感激太太一直對家庭的付出。「以前我要表演或因工作到海外巡迴，多得太太一直打理家庭。兒子出生後，雖然有用工人姐姐，但她亦是當全職母親，把兒子湊大，回想這也是好的安排，因很多父母出外工作，孩子由工人照顧，通常會較縱容，變得百厭。而太太卻是很嚴謹的人，對兒子管教很好，讓我不用掛心。」

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家庭洽睦之道

這兩年因疫情少了演唱工作，雷有輝更多時間在家，夫妻有時縱會增加磨擦，但他總會作出遷就。「做男人要識得錫老婆，女人生來便給人寵，若你抱這心態，會不會覺得是忍讓，一切自然都會依她。」

愛妻號的Patrick，分享家庭融洽之道。「一個開心的家庭，就是要令老婆開心。老婆開心，家庭自然會和洽。有些男人不願意輕易妥協，可能我較隨和，兩夫妻要對一世，當然想關係開心，各不讓步，對彼此都沒有好處，就好像打RPG遊戲，就是不斷去找加分的方法，這樣就可以一直互相走下去。」陪著你走，看似簡單，從來都是一門學問，雷有輝就示範如何做一個完美老公。

記者：區家歷