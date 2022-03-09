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【大S再婚】具俊曄到達台灣住頂級防疫酒店　隔離10日至少花逾2萬元

娛樂 17:21 2022/03/09

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具俊曄的防疫酒店曝光。

大S丈夫、韓國組合酷龍成員具俊燁在今天（3月9日）在上午11點9分到達台灣，隨後便乘搭專車前往防疫旅館進行隔離。

今次具俊燁去台灣，一早表明不會居住大S前夫汪小菲經營的「S Hotel」做防疫旅館，而選擇信義區Hanns House瀚寓酒店作隔離。

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防疫酒店離大S住所近

據知，具俊燁入住的這間瀚寓酒店，基本客房要8000元台幣（約2200港元）起跳，最貴的房間則1晚要9500元台幣（約2600港元），隔離10天至少8萬元台幣（約22000港元），費用不便宜。

雖然如此，不過由於它位於台北市信義區基隆路一段，離大S目前住的4.6億元「台北信義」豪宅相距僅2公里遠，所以相信對具俊燁而言這是優先選擇。

【大S再婚】具俊曄抵達台灣接受隔離　徐熙媛丈夫親解光頭30年之謎

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酒店設備不俗

另外，瀚寓酒店作為頂級的防疫旅館，設計風格以新中式風，房間不但非常寛倘，為了防疫，不論哪一種房型皆無地毯，而且配備分層分戶都有獨立空調。

房間還有熱水設備、雙門冰箱和大型書桌與高速無限網路，酒店亦可以幫忙代購生活用品或食物，令大家隔離生活過得舒適，為求有「家」的感覺。

撰文 : TOPick柴犬出動

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