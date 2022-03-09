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【閉環管理】陳志育：若能保障長者便值得做　仍需堵塞出院長者漏洞

社會 16:58 2022/03/09

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安老服務協會主席陳志育。（程志遠攝）

第五波疫情爆發，本港安老院舍出現爆發。特首林鄭月娥今日指，院舍將進行閉環管理，安排專用酒店及專車予照顧員閉環照顧入住，以免將病毒帶入院舍。措施將率先在未發生疫情爆發院舍實施。

安老服務協會主席陳志育指措施是效法內地做法，惟在香港實施有困難，如員工亦需要照顧自家長者。他說，封閉管理是基於本港可以在2、3個月內擊退疫情的預期下實施的短期策略，若能保護到長者的話，有困難也是值得做的。不過他指，院舍長者染疫除了來自員工，亦來自出院的長者，現時醫管局送回院舍的長者有機會帶病毒，望政府亦可重視。

陳指，內地的地方較大，一般院舍均有宿舍；本港條件不同，且員工有機會自己也有家人要照顧，讓他們無法步入社區是存在困難，「這也是人之常情，所以業界都要同員工商量。」他指，現時本港約還有100間院舍未有爆疫情，數量並不多，政府目前預留了九龍區的一間酒店，他預計參加的院舍及職員人數不會太多，「會有困難，幾樣嘢要一齊配合，但如果可以保障老人家，便值得做。」


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记者：袁澍

 

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