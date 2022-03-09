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【絕世好上司】疫情下好上司遙距送暖　天水圍訂健康餐贈染疫員工

健康 18:12 2022/03/09

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好上司為染疫員工訂購健康外賣，讓員工十分感動。

本港疫情嚴峻，許多公司已實施在家工作安排，讓員工減低因外出聚集而染疫的機率。有網民最近就分享，自確診後已過了兩星期，突然收到由上司為她訂購的健康外賣，令她既感動又驚喜，不禁在網上與其他人分享這份疫情下的溫暖。

最新影片：

據Facebook群組「全港抗疫交流分享區」，有網民昨日（8日）發帖指，自己剛剛收到上司訂給她的健康外賣，外賣是由天水圍一間粥店所製，從相片可見，當中包括竹笙花膠豬肉片湯飯、蟲草花花膠魚肚燉雞湯飯，賣相不俗。而訂單的備註欄上更標明「走油走蔥」，讓食物更清淡一些，相當細心。發帖網民表示，自己約在兩周前染疫，收到外賣感到既驚喜又感動：

我們同病毒打仗2週，突然收到呢份禮物，真係好驚喜感動，好有心思！

    點擊圖片放大
    +2

不少網民留言盛讚事主遇到好上司，是好人好事。但也有網民憂心感冒不宜吃雞，獲事主回覆：「我已轉陰，只係仲有少少病徵，食少少雞都可以，同埋係同家人share的」。點擊睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

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責任編輯：羅嘉欣

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