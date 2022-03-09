【突然暈倒】突全身乏力倒地冒冷汗 醫生拆解常見年輕女性「迷走神經性昏厥」

五旬男性朋友，近日發生了一次非常可怖的體驗：「突然全身乏力、頭痛作嘔、視力模糊……然後不知道為甚麼，竟發現自己躺在地上，不停地冒冷汗、渾身濕溼，連頭髮也滴出水來。」他猶有餘悸：「我從來未試過如此辛苦，心裏慌亂得不得了，還以為會死掉呢！」

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急症室醫生替他做了檢查後，告訴他「沒甚麼大礙」，連病假也沒開就讓他回家。

我告訴他：「這是『迷走神經性昏厥』（Vasovagal Syncope），是自主神經系統對某些刺激產生誇大反應，令心跳減慢、周邊血管擴張、血壓急降，腦部因為缺氧而喪失意識。但當身體倒下之後，血壓很快回升，幾秒後就甦醒，最終身體會完全恢復正常。」

這種情況，比較常見於年輕女性。觸發因素因人而異，包括疼痛（尤其是生理期的腹痛）、站得太久、情緒激動、脫水、見血、打針等。

「但是真的很痛苦、很恐怖啊！怎會沒有大礙呢？」他仍是很擔憂：「會不會是中風先兆？心臟有問題？腦部生癌？」

我明白其可怕之處，因為我是個「慣性昏厥」的人，一年總要經歷好幾次！第一次發生在二十四歲，我獨自在宿舍走廊，忽然渾身不舒服，下一秒就聽到「啪」的巨響，自己早已莫名其妙地趴在地上。掙扎爬回房間，不停抖震，一輩子未流過這麼多冷汗。最慘的是內心驚恐莫名、不知所措，十分鐘的感覺漫長得像一整天。

之後我向朋友描述，她說可能是「鬼上身」，我還幾乎相信了（因為真是種魂不附體的感覺）。雖然我讀醫時也有讀過「迷走神經性昏厥」，可是教科書中的描寫，竟遠遠比不上親身經歷的心驚肉跳。

看過醫生，我漸漸掌握到應付方法：不要嘗試站起，無論如何都讓自己躺下（即使在街上也要躺下），頭不要比腳高，令血液盡快從下肢流回腦部。心理上則要盡量放鬆，不斷地告訴自己：「這不是大病，不會死掉，等一下就會恢復。」

經驗告訴我，愈焦急，就恢復得愈慢。總之，滿身冷汗也好、披頭散髮也好、眾目睽睽躺在地上也好，只需專注安慰自己，千萬別理會途人的想法--這一點，對於天生太介意別人目光的我，實在是很具挑戰性的修行。

全文刊登《經濟日報》，原題是「我的昏厥經驗」

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