【發燒感冒】發燒腹瀉飲寶礦力加快復原　醫生拆解功效：補充水分和礦物質

▲ 發燒、腹瀉時飲寶礦力有助補充水分和礦物質。

發燒、咳嗽、腹瀉等是確診Omicron後常見症狀。在日本，有醫生建議發燒感冒時飲寶礦力水特，有助復原。寶礦力水特的另類功效？本港家庭醫生接受TOPick訪問時指，發燒、感冒菌入腸時飲用，有助補充所流失的水分和礦物質，但有兩類人不宜。

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寶礦力成分與人體體液接近

寶礦力官網資料顯示，「寶礦力水特」乃根據人體的體液成分來調整其成分、糖分和電解質濃度。當中包含多種電解質，例如鉀、鈉、鈣、鎂等，而且成分與人體體液相近，能被人體快速吸收，因此適合於運動、體力勞動、工作、起床後飲用。

寶礦力公司解釋，流感會引發高燒是因為當病菌入侵身體時，體溫會升高以對抗病毒，身體亦會藉著流汗散熱，此時更需及時補充適量的水份及電解質。

流汗流失的體內水分不只是水，而是包含鈉、鉀等電解質。當人們流失大量汗水時，若只是喝水的話，清水缺少與體液相約的電解質成分，身體為了防止體液變稀，會增加排尿量，未能真正補充體液或改善口渴的感覺。相反，飲用含電解質的寶礦力，含適量的鈉和鉀成分，成分與人體體液接近，能保持細胞內水分的平衡。

有助補水補卡路里 腸胃炎病人適用

TOPick曾訪問前西醫公會會長楊超發，他表示，寶礦力含有豐富礦物質和卡路里，感冒時有助補充身體水分和卡路里。他稱，感冒通常都沒胃口，病人只喝開水和進食白粥，寶礦力有助補充卡路里。他亦推介腸胃炎病人飲用寶礦力，因水分流失特別多，寶礦力可加快復原。

感冒或發燒時適用 2類人飲後有損健康

另外，家庭醫生鄭志文早前接受TOPick訪問時指，當病人因感冒菌入腸或發燒散失水分時，體內鉀含量較低，寶礦力可補充身體水分和礦物質。

不過他提醒，腎病患者、2歲或以下的嬰兒不宜飲用。寶礦力含鉀和鈉，但嬰兒的腎臟發展欠成熟，未能處理有關礦物。當鉀和鈉未能經腎臟處理，就會進入血液，影響心臟功能，包括導致心跳紊亂。

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責任編輯：羅嘉欣