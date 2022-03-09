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【煽動襲擊】涉網上煽動襲擊檢測中心兼播毒　28歲男暫被控使他人蒙受感染罪還押候訊

社會 17:19 2022/03/09

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男子被控使其他人蒙受感染的危險罪，今於九龍城裁判法院提堂。資料圖片

警方指近日網上社交平台有人煽惑他人炸毀社區檢測中心及攻擊有關人員，以及鼓吹確診市民四處播毒等，早前拘捕涉案3人。其中1名28歲影印技術員暫被控1項使其他人蒙受感染的危險罪，案件今九龍城裁判法院提堂，暫時毋須答辯，還押至4月20日再訊。

 

被告林顯揚(28歲)，報稱任職影印機技術員），被控1項使其他人蒙受感染的危險罪，違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）第32(1a)及32(3)條，控罪指被告於2022年2月28日，在黃大仙荷里活廣場3樓320D號舖「元氣壽司」，自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，即2019冠狀病毒(COVID-19)，藉身處任何街道、公眾地方而使其他人蒙受感染的危險。

 

根據法例，違反有關規例一經定罪，可被罰款5,000元及監禁6個月。

 

 

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林育慧

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