【提早暑假】PURECAST推免費健身及瑜伽直播網課　教運動訓練貼士助孩子強身健體

▲ 網上平台PURECAST提供多個免費瑜伽及健身課程。（相片由有關機構提供）

香港疫情仍處於高峰期，健身中心及體育場館仍暫停開放，一家大小的運動量大減。PURE宣佈即日起至4月21日，在網上平台PURECAST提供多個免費瑜伽及健身課程，包括以家庭為主題，向家長提供多種體能訓練貼士，並教導如何為小朋友打造健康體格等，幫助一家大小在疫下保持身心靈健康。

網上平台PURECAST推出「倒數：重啟健康香港」活動，由即日起，市民可於每日早上9時透過PURECAST參與為時20分鐘的獨特主題瑜伽及健身課程，了解多種體能及健康訓練貼士，包括如何保持積極活力、如何為小朋友打造健康體格與心靈、如何與家人同享優質相處時光等方面資訊。

最新影片推介︰

課程由富經驗的PURE導師負責，除了提供一連串瑜伽及健身訓練課程之外，亦會教導參加者以新角度包容事物、接受自己的不足、為設定不同目標奠定基礎等。

在健身中心關閉期間，全港市民均可獲享PURECAST免費通行，參與網上直播課堂；非持卡者可按此預約課程，而PURE持卡者可以使用PURE360應用程式預約課程。

「倒數：重啟健康香港」的瑜伽及健身課程設有7個不同主題可供選擇，部分親子課程如下︰

瑜伽主題︰家庭時光

日期︰即日至3月13日

為家庭提供瑜伽活動及貼士，令大家逐漸學會享受在家時光！

健身主題︰二人同行

日期︰3月28日至4月3日

適合與父母、兄弟姐妹或伴侶一起參加的課程，透過傳統運動訓練，與家人、另一半，甚至室友一起揮灑汗水。

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責任編輯︰林綺玲