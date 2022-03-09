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【回應民建聯】林鄭：曾與梁萬年討論逾兩小時　非「禮節性會面」

政治 17:34 2022/03/09

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特首林鄭月娥今日牽領官員見記者。

民建聯昨日向特首林鄭月娥致信，批評港府只派出局長級代表與內地專家組組長梁萬年進行對接，最後需要道歉了事。林鄭今日見記者時，再特意提及她與梁萬年曾就本港抗疫工作討論逾兩小時，強調不是「禮節性會面」。

特首林鄭月娥今日牽領官員見記者，交代港府最新抗疫工作。她談起中央支援措施時，就指出內地專家訪港，是她最早於2月初向中央提出五大要求中最重要的一環，港府希望中央提供專家指導。她表示，中央給香港的支援，遠超於想像，尤其是梁萬年本來訪港3日，到至今已經近9日。

大家都知道，梁（萬年）教授是在國家層面，去應對及處置這次新冠疫情的領導小組內，專家組的組長，所以是「國家力量」⋯⋯我本人於3月4日與梁教授及其團隊就有兩個多小時的討論，每次與專家團隊不是禮節性的會面，而是很深入地聽他們的觀察及他們提的意見。

林鄭又指，港府負起抗疫的主體責任，抗疫策略則是以市民最大福祉為依歸，確保香港市民生命安全及身體健康，但是政策措施需要調較：「出面有人說一調較就是朝令夕改，這個見仁見智」。她強調，在嚴峻疫情中必須用好資源、用好中央給香港的支援，達致最好的效果。

建制派最大政黨民建聯昨日召開記者會，就防疫工作提出多項建議，並去信林鄭，要求完善本港抗疫工作的「頂層設計」，批評當局只為梁萬年安排考察及調研行程，未有用好中央政府派出的支援。該黨及後發聲明，稱經進一步核實後，有關表述「並不準確」，「也非事實」，向林鄭鄭重道歉。詳情即看 : 【下一頁】

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記者：陳葆琳

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